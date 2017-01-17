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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

مدیر آب روستایی نی ریز:

۲۵۰۰ متر از شبکه های فرسوده نی ریز اصلاح شد

۲۵۰۰ متر از شبکه های فرسوده نی ریز اصلاح شد

نی ریز- مدیر امور آب روستایی شهرستان نی ریز از اصلاح ۲ هزار و ۵۵۰ متر از شبکه های فرسوده در سطح روستاهای این شهرستان خبر داد.

علیرضا برازنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ترکیدگی و فرسودگی بیش از حد شبکه داخلی در سطح برخی روستاها، سبب هدر رفت آب و در نتیجه نارضایتی اهالی این روستاها شده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت سه ماه گذشته، مقدار ۲ هزار و ۵۵۰ متر از  شبکه های فرسوده  روستاهای قاسم آباد، تنگ حنا، صادق آباد، شهرک وزیره و چاه گز تعویض شدند، افزود: این امر نه تنها رضایت اهالی را در پی داشته بلکه  سبب جلوگیری  ۷۰ درصدی پرت آب در این روستاها شده است.

مدیر آبفا روستایی نی ریز خواستار همکاری و مساعدت روستائیان در به حداقل رساندن پرتی آب تا پایان سال جاری شد و گفت: در غیر این صورت با توجه به عدم بارش و خشکسالی های پی در پی، با مشکل بی آبی مطلق در تابستان سال آینده هستیم.

وی همچنین از مشترکان خواست با توجه به راه اندازی سیستم های قرائت کنتور هوشمند و امکان پرداخت به صورت آنلاین در محل، به منظور ارائه خدمات بهتر، نسبت به پرداخت به موقع  قبوض آب خود اقدام  کنند.

کد مطلب 3879412

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