۲۵۰۰ متر از شبکه های فرسوده نی ریز اصلاح شد

علیرضا برازنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ترکیدگی و فرسودگی بیش از حد شبکه داخلی در سطح برخی روستاها، سبب هدر رفت آب و در نتیجه نارضایتی اهالی این روستاها شده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت سه ماه گذشته، مقدار ۲ هزار و ۵۵۰ متر از شبکه های فرسوده روستاهای قاسم آباد، تنگ حنا، صادق آباد، شهرک وزیره و چاه گز تعویض شدند، افزود: این امر نه تنها رضایت اهالی را در پی داشته بلکه سبب جلوگیری ۷۰ درصدی پرت آب در این روستاها شده است.

مدیر آبفا روستایی نی ریز خواستار همکاری و مساعدت روستائیان در به حداقل رساندن پرتی آب تا پایان سال جاری شد و گفت: در غیر این صورت با توجه به عدم بارش و خشکسالی های پی در پی، با مشکل بی آبی مطلق در تابستان سال آینده هستیم.

وی همچنین از مشترکان خواست با توجه به راه اندازی سیستم های قرائت کنتور هوشمند و امکان پرداخت به صورت آنلاین در محل، به منظور ارائه خدمات بهتر، نسبت به پرداخت به موقع قبوض آب خود اقدام کنند.