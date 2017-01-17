جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره استعدادیابی ورزشی فردا در پنج رشته، بسکتبال، کاراته، تیراندازی، کشتی، ژیمناستیک و با همکاری هیئت همگانی، هیئت دانش آموزی و اداره کل ورزش و جوانان برگزار می شود.

افتتاحیه این جشنواره فردا در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

پنج شنبه و جمعه هم طرح استعدادیابی در سطح شهرستان ها برگزار خواهد شد.

تساوی کاسپین در خانه

در ادامه رقابت لیگ دو فوتبال کشور و در هفته هفدهم کاسپین قزوین به یک امتیاز خانگی رسید.

کاسپین قزوین در برابر نیروی زمینی تهران بدون گل مساوی شد.

این بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

کاسپین هم اکنون در انتهای جدول قرار دارد.

در حاشیه این بازی از رضا مرادزاده و مهدی مدبر پیشکسوتان ورزش لشگر ۱۶ زرهی قزوین تجلیل شد.

تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین فردا به میدان می رود

در ادامه رقابتهای هفته سیزدهم لیگ یک والیبال کشور، تیم سپهرالکتریک قزوین فردا در تهران میهمان عقاب است.

این رقابت چهارشنبه ۲۹ دی ماه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین هم اکنون در مکان دوم گروه شمال قرار دارد.