وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم تاسیسات دریایی برابر فرش آرا در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال، گفت: می دانستیم بازی سختی با فرش آرا داریم. از ته دل می گویم فرش آرا یک تیم تاکتیکی و مستعد است که هر لحظه می توانست نتیجه بازی را عوض کند با این حال یک برد خوب مقابل این تیم به دست آوردیم. هرچند که برای دقایقی، کنترل بازی از دستمان خارج شد و اگر درخشش مصطفی نظری دروازه بان و سایر بازیکنانمان نبود ممکن بود نتیجه چیز دیگری باشد.

وی درباره پیروزی سایر مدعیان در بالای جدول، تصریح کرد: ما نیم نگاهی به سایر تیم ها داریم ولی باید کار خودمان را انجام بدهیم. مهم این است که از کار خودمان راضی باشیم و شب راحت بخوابیم.

شمسایی در پاسخ به این سئوال که آیا با این حساب از عملکرد تیم تاسیسات راضی هستید؟ یادآور شد: بازیکنان ما در این بازی زحمت زیادی کشیدند ولی ما امتیازات خوبی از دست داده ایم. امسال واقعا لیگ غیر قابل پیش بینی بود. عنوان سومی در جدول برای ما راضی کننده نیست چون جای پنج تیم هر لحظه می تواند تغییر کند.

سرمربی - بازیکن تاسیسات در خصوص اینکه آیا از قهرمانی در لیگ ناامید است؟ گفت: همه با امید زندگی می کنند؛ ما هم همینطور. اما رسیدن به تیم گیتی پسند سخت است. گیتی تیم بزرگی است و بازیکنان و کادر بزرگی هم دارد. بازیکنان گیتی پسند ۸۰ درصد تیم ملی را تشکیل می دهند و می توانند آهنگ یک مسابقه را بارها عوض کنند.

شمسایی همچنین با اشاره به عملکرد «کِکو» بازیکن برزیلی تاسیسات خاطرنشان کرد: ککو روز گذشته دقایقی برای ما بازی کرد. دوست داریم این بازیکن بهتر از این باشد. متاسفانه یک مدت این بازیکن را به خاطر عدم صدور کارت ITC در اختیار نداشتیم. وقتی کارت بازی ککو صادر شد، این بازیکن آسیب دید و وقتی مصدومیتش برطرف شد، پدربزرگش از دنیا رفت!

وی در خصوص صحبتهای غلامعلی مرتضایی مدیرعامل باشگاه فرش آرا مبنی بر اینکه در سالن تاسیسات حاشیه هایی هست که کار را برای حریفان سخت می کند، تاکید کرد: مرتضایی آدم قابل احترام و بزرگی است. حتما ایشان چیزهایی دیده که ما خبر نداریم. اگر مسئله ای هست، مرتضایی بگوید که با آن برخورد کنم. تیم تاسیسات تماشاگری ندارد که بخواهد حاشیه ای داشته باشد. هرکس برای تماشای مسابقات ما در تهران به سالن می آید یا کارشناس است و یا دوستان ما هستند. متاسفانه خود ما در همین سالن در فصل جاری دو بار آسیب جدی دیدیم که الان نمی خواهم به آن اشاره کنم. به هر حال اگر موضوعی هست، خوشحال می شوم مرتضایی آنرا بیان کند.

سرمربی - بازیکن تاسیسات در پایان درباره گل دومش که به زیبایی به ثمر رساند و در فضای مجازی دست به دست می چرخد، گفت: برای یک لحظه تصمیم گرفتم آن حرکت را انجام بدهم که خوشبختانه توپ هم وارد دروازه شد.