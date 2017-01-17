به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قناعتی در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: متأسفانه زمین‌های رها شده خط آهن تهران-تبریز وضعیت نامشخصی دارد که زمینه‌ساز بروز آسیب‌های متعدد شده است.

وی افزود: این زمین‌ها معضلات بسیاری را برای مناطق ۱۷ و ۱۸ شهرداری تهران ایجاد کرده که علی‌رغم برگزاری جلسات مختلف، هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به نامه‌ای که اخیراً خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است، گفت: از رئیس‌جمهور خواسته‌ام این ۲۰ کیلومتر زمین رها شده را به مردم عیدی بدهد تا در آنجا جاده سلامتی احداث شود.

وی افزود: همچنین می‌توانیم این بلوار را به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری کنیم.

قناعتی در پایان گفت: این زمین‌ها بی‌دفاع است و رها کردن آن به این شکل باعث بروز آسیب می‌شود؛ لذا درخواست ما عیدی دادن این زمین‌ها به مردم است.