داوران هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ورامین، ساری، تبریز و اراک پیگیری خواهد شد.

بر این اساس سازمان لیگ اسامی داوران و ناظران این دیدارها را به شرح زیر اعلام کرد:

سایپا تهران – خاتم اردکان (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: میثم پارسه و ناظر: محمد حسن خوشدل

بانک سرمایه – پارسه تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: محمد عشق دوست و ناظر: علی یاوری

صالحین ورامین – پیکان تهران (ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶)

داور اول: اصغر کاظمی، داور دوم: داود نافعی و ناظر: محمد حسین شفقی

سازمان عمران شهرداری ساری – هاوش گنبد (ساری، سالن شهید رسول حسینی، ساعت ۱۶)

داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: وحید پورکاشیان و ناظر: حمید حق بین

شهرداری تبریز – کاله مازندان (تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶)

داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: مرتضی علایی و ناظر: حسین پورکاشیان

شهرداری اراک – شهرداری ارومیه (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶)

داور اول: حمید راهجردیان، داور دوم: اسماعیل رزقی و ناظر: عباس جلایر