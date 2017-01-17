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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

با رقابت فعالان قرآنی شهر تهران؛

مسابقات قرآنی «سراج» برگزارمی شود

مسابقات قرآنی «سراج» برگزارمی شود

مرحله مقدماتی مسابقه قرآنی سراج با رقابت فعالان قرآنی دررشته های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و حفظ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی این مسابقه دررشته های قرائت تحقیق وترتیل در روزهای ۳۰ دی ماه (خواهران)، یکم بهمن (برادران) و دوم بهمن(خردسالان و کودکان) از ساعت ۹ تا ۱۹ با حضور فعالان قرآنی برگزار می شود.

شرکت کنندگان مسابقه قرآنی سراج در رشته قرائت تحقیق در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال سوره های انبیاء و مؤمنون ، رده سنی بالای ۱۸ سال سوره های هود، یوسف ، رعد و در رشته های قرائت ترتیل در رده سنی زیر ۱۲ سال در دو سطح مبتدی و پیشرفته سوره حجر،رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در سطح مبتدی سوره مؤمنون ، در سطح پیشرفته سوره های عنکبوت، روم و لقمان، رده سنی بالای ۱۸ سال در سطح مبتدی سوره های نساء و انعام ، در سطح پیشرفته ۱۰ جزء دوم قرآن کریم، در رشته حفظ، کودکان ۴ تا ۶ سال ۲۲ سوره آخر قرآن( ضحی تا ناس) و اول تا سوم ابتدایی ۲۸ سوره آخر قرآن( اعلی تا ناس) به رقابت می پردازند.

این مسابقه با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی در راستای ارتقای سطح تخصصی جلسات وحمایت از جلسات قرآنی شهر تهران همچنین بهره گیری از توانمندی های استادان قرآنی اجرا می شود و به برندگان این مسابقه جوایز نفیس اهدا می شود .

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فرهنگسرای آفتاب به نشانی خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت، خیابان امامزاده مراجعه ویا با شماره ۲۲۰۰۹۰۰۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 3879420

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