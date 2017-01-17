استفاده از حمل و نقل عمومی در روز «هوای پاک» رایگان شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهه راستگو در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورا از ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو معضل اساسی شهر یاد کرد و اظهارداشت: آلودگی هوا که امروز معلول عوامل متعددی نظیر سوخت، کیفیت خودورها و عدم تطابق ظرفیت ناوگان حمل و نقلی با جمعیت متقاضی بوده خسارات جبران ناپذبری به دنبال داشته که از جمله می توان به افزایش میزان بیماری های تنفسی، قلبی عروقی، مرگ های مشکوک و ناگهانی اشاره کرد.

وی تعداد متوفیان تهرانی را در روزهای منتسب به آلودگی هوا بیشتر خواند و افزود: بر اساس آمارهای جدید آلودگی هوا سومین دلیل مرگ و میر تهرانی هاست و این درحالی است که تنها راهکار مسئولین در این روزها منحصر به تعطیلی مدارس و صنایع آلوده شده وب این اساس با سیاستهای مقطعی وگذرا نمی توان این مسئله را حل کرد.

رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران با بیان اینکه تعطیلی مکرر مدارس ابتدایی در روزهای آلودگی هوا برای والدین شاغل درد سر ساز شده تاکید کرد: مادران شاغل با بحران جدی رو به رو شده اند چراکه بی توجهی دولت به این مسئله سبب حضور فرزندان در محل کار مادران و یا تنهایی آنها در منزل شده که این مسئله مسبب بسیاری از مخاطرات و آسیب های اجتماعی به دنبال آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه همراهی فرزندان با مادران صرف از نظر از مشکلات کاری برای مادران، کودکان را به جهت حضور در ترافیک و شهر در معرض آلودگی بیشتر قرار خواهد داد، تاکید کرد: انتظار می رود معاونت امور زنان ریاست جمهوری با برنامه ریزی برای مرخصی اجباری این مادران به عنوان راهکار تلاش کرده و آن را در دستور کار خود قرار دهد.

راستگو، کلید رفع آلودگی هوا را صرف نظر از توسعه ناوگان حمل و نقلی و نوسازی خودروهای فرسوده توجه ویژه دولت به متروهای اقماری دانست و اظهارداشت: بی توجهی دولت به متروهای اقماری تنها تحمیل بار ترافیکی برای شهر و شهروندان را به دنبال داشته و این در حالی است که با توجه به عدم پایبندی دولت به تعهداتش در حوزه حمل و نقلی وضعیت و ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی هم نیست.

وی با تاکید بر اینکه ترافیک را باید به زیر زمین منتقل کرد افزود: ایجاد متروهای اقماری توام با افزایش ظرفیت واگن در خطوط موجود درصد قابل توجهی از ترافیک سطح شهر را به زیر زمین انتقال خواهد داد که این امر ضمن کاهش تردد میزان خودروها، افزایش سرعت انتقال مسافرین و نیز کاهش مصرف سوخت را نیز موجب می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ترافیک سبب پیمایش مسیر در دو برابر زمان مورد نیاز آن شده که این امر باتوجه به اتلاف سوخت خسارت بزرگی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

راستگو بخش دیگری از ترافیک را مرتبط با فرهنگ ترافیک دانست و افزود: ارتقاء این فرهنگ نیازمند ارائه آموزش های لازم است که البته در این راستا نیز برنامه های و طرح های فرهنگی - آموزشی فراوانی صورت گرفته است.

وی در ادامه به نقش مشارکت اجتماعی و فعالیت تخصصی سازمان های مردم نهاد در این حوزه اشاره کرد وگفت: سمن ها همواره مطالبه گر خواسته مردم و رفع مشکلات آنها بوده اند به گونه ای که برنامه های متعددی از حساس سازی مسئولین نسبت به وضعیت موجود تا اقدام عملی در این راستا به انجام رسانده اند.

رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران شعار امسال ستاد محیط زیست شهرداری با عنوان هوا به میل تو تغییر میکند را موید نقش کلیدی مردم در کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: تلفیق این دو مهم یعنی مشارکت مردم و پایبندی دولت به تعهداتش قطعا وضعیت موجود را بهبود خواهد بخشید.

حتی یک محله شهر تهران از هوای پاک برخوردار نیست

راستگو به ۲۹ دی روز هوای پاک اشاره کرد و گفت: این روز به عنوان روز هوای پاک نامگذا ی شده و این درحالی است که حتی یک محله شهر تهران از هوای پاک برخوردار نیست.

وی در پایان با پیشنهاد رایگان سازی سیستم حمل و نقل عمومی در روز هوای پاک، افزود: پیشنهاد می کنم فردا خودروهای تک سرنشین از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و استفاده از وسایل نقلیه عمومی رایگان شود.