به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جریان بازدید از مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی و تماشای تازه‌ترین نمایش روی صحنه این مرکز، از برنامه‌های جدید کانون در حوزه گسترش هنر تئاتر و تئاتر عروسکی خبر داد.

وی با بیان ‌این‌که تئاتر در کانون از ۲ منظر یکی «تولید» و دیگری «ارایه و نمایش» مورد توجه قرار می‌گیرد، توضیح داد که در تولید نمایش در کانون، بایدها و نبایدها، مسایل عاطفی، شناختی، اخلاقی و تربیتی، همچنین تناسب محتوا با برنامه‌های آموزشی و درسی و استفاده از فن‌آوری‌های جدید در نظر گرفته می‌شود.

حاجیان زاده تاکید کرد: در سال‌های اخیر در حوزه تولید تئاتر با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها تحولی ایجاد شده است و در این زمینه می‌توانیم به تولید «کتاب، تئاتر» با استفاده از کتاب‌های کانون، «تئاتر، مدرسه» با استفاده از کتاب‌های درسی و گنجاندن مفاهیمی از کتاب‌های دینی، علوم اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی در این نمایش‌ها - که گروه‌های حرفه‌ای اجرا می‌کنند - و تولید جعبه‌های تئاتر کوچک، اشاره کنیم.

مدیرعامل کانون که در کنار تعداد زیادی از خردسالان به تماشای نمایش «پیرمرد و ببر»، تازه‌ترین اثر حسن دادشکر در مرکز تئاتر کانون نشسته بود، در عین حال بر اهمیت فراهم کردن امکاناتی برای دیده شدن بیشتر این نمایش‌ها تاکید کرد.

حاجیان‌زاده یادآور شد: بسیار مهم است که تماشاگران بیشتری بتوانند در سراسر کشور نمایش‌های کانون را ببینند البته خانواده‌ها و دانش‌آموزان مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک ها در تهران همیشه از نمایش‌های مرکز تئاتر کانون هم صبح‌ها هم بعداز ظهرها، استقبال می‌کنند اما باید برای گسترش این امکانات برنامه‌هایی تدارک ببینیم.

وی با اشاره به اجرای طرح «کانون نمایش» در ۳۲ سالن مراکز کانون در همه استان‌های کشور برای پخش فیلم‌های کودک و نوجوان، از برنامه کانون برای فعال کردن سالن‌های چند منظوره و تولید و اجرای تئاتر در نوبت‌های زمانی خالی این سالن‌ها خبر داد.

مدیرعامل کانون در همین زمینه یادآوری کرد: باید از گروه‌های حرفه‌ای و مربیان علاقه‌مند کانون برای تولید تئاتر و نمایش آن در این سالن‌ها حمایت کنیم.

حاجیان‌زاده با اشاره به این‌که یک فاصله‌ای بین مرکز تولید تئاتر کانون و آثار نمایشی مراکز فرهنگی‌هنری آن وجود دارد، اظهار کرد: اگر مربیان و مراکز کانون سراسر کشور علاقه‌مند باشند که به صورت حرفه‌ای وارد حوزه تئاتر و تئاتر عروسکی شوند از آن‌ها حمایت خواهیم کرد. در ماه‌های اخیر این اتفاق در چند استان کردستان، لرستان، بوشهر و کرمانشاه افتاده است و آثار این مربیان می‌تواند هم در سالن‌های کانون و هم در سالن‌های نمایشی شهرهای مختلف اجرا شود.

او همچنین لزوم آموزش حرفه‌ای مربیان علاقه‌مند کانون را در حوزه نمایش و نمایش عروسکی مورد تاکید قرار داد اما در عین حال یادآور شد که باید قدم به قدم پیش برویم و هر استانی توانایی‌های خود را جداگانه عرضه کند. تنها با آموزش عمومی نمی‌توانیم تئاتر حرفه‌ای را در مراکز گسترش دهیم از سوی دیگر نباید اجرای تئاتر حرفه‌ای به فعالیت‌های جاری مربیان در کتاب‌خانه‌های کانون آسیب بزند.

مدیرعامل کانون همچنین گفت: کانون قصد دارد برای دسترسی بیشتر مردم و خانواده به آثار نمایشی اقدام به ضبط حرفه‌ای این نمایش‌ها کند و علاوه بر پخش در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و پرتال کودک کانون، آن‌ها را در قالب لوح‌های فشرده نیز در اختیار علاقه‌مندان و خانواده‌ها قرار دهد.

حاجیان‌زاده همچنین از دو امکان دیگر برای گسترش دامنه تئاتر به شهرهای مختلف کشور از سوی کانون نام برد و گفت: تئاتر کوچک جعبه‌هایی است که در آن عروسک و کتاب با هم از طریق کتاب‌خانه‌های سیار کانون به روستاها فرستاده می‌شود و این امکان را اکنون فراهم کرده‌ایم تا بچه‌های روستایی و حاشیه شهرها هم بتوانند شاهد اجرای نمایش از سوی مربیان و هنرمندان کانون با این ابزار باشند. همچنین تئاتر سیار کانون نیز در سال ۹۴ توانست برای اولین بار طی یک سال به همه استان‌ها سفر کند و این نمایش‌ها را ۳۰۰ بار روی صحنه ببرد. این آمار امسال تاکنون به ۶۰۰ اجرا رسیده است اجراهایی که گاهی شمار تماشاگرانش از مرز ۵ هزار نفر هم گذشته است.

مدیرعامل کانون در این بازدید با عوامل تئاتر «پیرمرد و ببر» هم گفت‌وگو و محمدرضا کریمی‌صارمی مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون نیز گزارشی از فعالیت‌های حوزه تئاتر در کانون ارایه کرد.