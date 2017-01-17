۱۴ بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال بانوان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال بانوان ایران خود را برای حضور در رقابت های انتخابی جهان در منطقه آسیایی مرکزی آماده می کند.

رقابت های انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی از ۸ تا ۱۰ بهمن ماه به میزبانی مالدیو برگزار می شود که تیم ایران در این رقابت ها به مصاف تیم های هند، نپال و مالدیو خواهد رفت.

«مایدا چیچیچ» سرمربی تیم ملی بانوان ۱۴ بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم که از یکم بهمن آغاز می شود، دعوت کرد.

سودابه باقرپور، شبنم علیخانی، ندا چملانیان، مائده برهانی، فرزانه زارعی، شکوفه صفری، زینب گیوه، فرنوش شیخی، نگار کیانی، فرزانه مرادیان، مهسا صابری، مهسا کدخدا، نگین شیرتری و فرانک بابلیان ۱۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال بانوان هستند.

چیچیچ به عنوان سرمربی، نازلی علیایی (سرپرست)، فاطمه عبداللهی (مربی)، ساجده سروش (فیزیوتراپ)، مریم فراتی (آنالیزو) و سحر محمد یاری به عنوان ماساژور، ملی پوشان را در این اردو همراهی می کنند.

تمرینات تیم ملی والیبال بانوان تا ۵ بهمن ماه به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت و سپس تیم ملی راهی کشور مالدیو می شود تا در رقابت های انتخابی جهان در منطقه آسیای مرکزی شرکت کند.

هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان سال ۲۰۱۸ با حضور ۲۴ تیم از ۷ تا ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۷ به میزبانی ژاپن برگزار می شود.

تاکنون حضور سه تیم در این رقابت ها قطعی شده که آمریکا به عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۴، ژاپن میزبان سال ۲۰۱۸ و تیم ملی والیبال برزیل به عنوان قهرمان سال ۲۰۱۵ آمریکا جنوبی سه تیم قطعی شده این رقابت ها هستند.

قاره آسیا علاوه بر میزبان چهار سهمیه دیگر در مسابقات والیبال قهرمانی جهان دارد.