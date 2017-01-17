پیشگیری گام اول پلیس فتا در برخورد با جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح امروز در در بازدید از پلیس فتای ایلام با تقدیر از عملکرد پلیس فتا در برخورد با جرائم سایبری گفت: خوشبختانه پلیس فتا توانسته خود را یک گام به جلوتر از جرائم برساند.

وی اضافه کرد: پیگیری از جرم در فضای سایبری مستلزم امکانات و تجهیزات و نیروی مجهز و آماده است که در استان ایلام این امر محقق شه است.

ویریال اعتماد مردم به پلیس فتا را پشتوانه خوبی دانست و تصریح کرد: کاهش جرم در فضای سایبری مستلزم همکاری سایر ارگان‌ها و اصحاب رسانه و صداوسیما در استان است.

وی برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مردم را از نیازهای جامعه خواند و گفت هرچه آگاهی مردم بالا برود به‌تبع آن جرائم نیز کاهش می‌یابند.

وی در ادامه با اشاره به کشف ۹۷ درصدی جرائم در پلیس فتا عنوان داشت: مردم قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس هستند و به خوبی پلیس را در کنار خود حس می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به حضور پررنگ نیروی انتظامی در مأموریت اربعین گفت: مهیاکردن زمینه لازم تردد برای زائران اربعین در ایلام افتخار بزرگی برای نظام اسلامی است.

کلانتری در پایان ضمن قدردانی از پلیس فتا در استان اظهار داشت: مجموعه استانداری آمادگی کامل دارد تا در صورت لزوم نسبت به راه‌اندازی و تجهیز پلیس فتا در سطح شهرستان ها با نیروی انتظامی همکاری کنند.