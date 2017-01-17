۱۵۰ خانواده نیازمند البرزی خانه دار شدند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۴۵ درصد از بودجه هزینه شده برای خرید و احداث مسکن مددجویان را مردم نیکوکار تامین می کنند، اظهار کرد: رقمی معادل ۱۱ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۹ میلیارد ریال کمک مردمی صرف تهیه ۱۵۰ واحد مسکونی برای خانواده های تحت حمایت فاقد مسکن شده است.

وی با بیان برنامه های ویژه کمیته امداد در راستای سرعت بخشیدن به امر خانه دار کردن مددجویان ، گفت: این نهاد در راستای ارایه خدمات عمرانی به مددجویان تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن محرومان کمک بلاعوض اختصاص داده است که در کنار آورده اولیه خانواده می تواند مشکل مسکن نیازمندان را مرتفع کند.

سالارکیا تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های این اداره کل در این بخش ، اعطای کمک بلاعوض برای پرداخت بدهی خانواده های تحت حمایت بدهکار به مسکن مهر است و بر اساس سیاستهای جدید کمیته امداد ، خدمات مسکن محرومان با جدیت و حمایت مالی گسترده تری نسبت به گذشته ارایه می شود.

مدیر کل کمیته امداد البرز همچنین گفت: در سال گذشته ۸۶۱ واحد مسکونی مددجویان تحت حمایت این نهاد در البرز تعمیر و بازسازی و ۲۳۰ خانواده نیز از طریق طرح خرید و احداث خانه دارد شدند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از پنج هزار خانواده تحت حمایت این نهاد در البرز مستاجر هستند، گفت : با توجه به محدودیت اعتبارات و حجم بالای مددجویان فاقد مسکن ، انتظار داریم مردم نوعدوست البرز ، بیش از پیش ما را در این زمینه یاری کنند.

سالارکیا خاطرنشان کرد: کمیته امداد برای حمایت از افراد نیازمند و مددجویان تحت پوشش بسیاری از برنامه‌های خود را با همکاری خیران و مردم نوعدوست استان اجرا می‌کند.

وی افزود: واگذاری انشعابات رایگان آب، برق، گاز و فاضلاب، به مددجویان با همکاری سازمان‌های مربوطه از جمله خدمات این بخش است و در طول این مدت ۱۲۰ خانواده از این خدمت استفاده کرده اند.