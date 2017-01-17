۸۰ درصد سهم آلودگی هوا مربوط به خودروها است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در نطقی در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: شهرهای بزرگ و پرجمعیت دنیا با استفاده از قطارهای زیرزمینی و رو زمینی توانستند نیاز به استفاده از خودروی شخصی در سفرهای درون شهری را برطرف کنند؛ به گونهای که ساکنان آنها نیاز به استفاده از خودروی شخصی را احساس نمیکنند و مشکل آزاردهنده به نام ترافیک را ندارند؛ مردم این کشورها از آلودگی هوا رنج نمیبرند و به انواع بیماریهای شناخته و ناشناخته مبتلا نمیشوند.
وی افزود: برای حل آلودگی هوا، دو موضوع گسترش مترو و توسعه فضای سبز مطرح است؛ ضمن اینکه معاینه فنی خودروها تا حد زیادی آلودگی را کاهش میدهد. استاندارد نبودن برخی خودروهای تولیدی، عدم خروج خودروهای فرسوده، بیتوجهی به ضرورت نصب و تعویض کاتالیست، از جمله مواردی است که بر آلودگی هوا تأثیر بسیاری دارد.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: بیش از ۸۰ درصد از سهم آلودگی ناشی از سوخت خودروهاست. با جایگزینی خودروهای مناسب بنا بر آمار رسمی، ۴۰ درصد آلودگی که متعلق به ذرات معلق آلایندههاست، از بین میرود.
جدیدی تصریح کرد: حذف هر موتورسیکلت نیز از موارد مهم رفع آلودگی هواست. متأسفانه به علت تردد بالا و استاندارد نبودن، سهم موتورسیکلتها در آلودگی هوا روز به روز در حال افزایش است.
وی گفت: با استفاده از مترو میتوان روزانه چندین میلیون مسافر را به مقصد رساند. توسعه متروی شهرهای اقماری و جلوگیری از ورود سه تا پنج میلیون خودرو از ۱۳ ورودی شهر تهران، گام مهمی در کاهش آلودگی هوا و روان شدن ترافیک خواهد بود.
جدیدی با اشاره به اهمیت مترو گفت: هر قطار مترو برابر ۱۱ اتوبوس بیآرتی، ۳۷ اتوبوس درون شهری، ۵۶۲ تاکسی و ۱۱۲۵ خودروی شخصی مسافر جابجا میکند و همین آمار اهمیت قطار شهری را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: از ابتدای بهرهبرداری مترو تاکنون هفت میلیون سفر با مترو انجام شده و ۱۴ هزار تن گازهای آلاینده ناشی از صرفهجویی ۴.۴ میلیارد لیتر سوخت کمتر تولید شده است که ۳۴ هزار میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی دربر داشته است.
این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: انتظار مدیریت شهری از دولت، اختصاص حداقل ۲۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه متروی تهران در سال ۹۴ بود که تنها ۱۰ درصد آن در بودجه ۹۴ آمد و بخش کمتری از قانون بودجه یعنی ۱۰۹ میلیارد تومان به تهران پرداخت شد.
جدیدی خاطرنشان کرد: به منظور عقبماندگیهای جبران سالهای گذشته، پیشنهاد میشود شهرداری تهران در هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۶، یک اقدام جهادی انجام دهد و ضمن قطع و حذف سرفصلهای غیرضروری، توسعه مترو را به عنوان اولویت و جهتگیری اصلی انتخاب کند.
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