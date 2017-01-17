به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد رضوانی شامگاه دوشنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: مرکز بهداشت در حالی همیشه با اتکا به ماده ۱۳ از دادن مجوز به میوه‌فروشی‌ها سرباز می‌زند که هیچ گاه متوجه تفسیر دقیق ماده ۱۳ نشدیم چراکه هر بار کارشناسان سلیقه‌ای رفتار کردند و یک چک لیست واحدی نداشتند.

وی بیان داشت: در صورتی که کارشناسان بهداشت یک چک لیست واحدی داشته باشند صاحب مغازه می داند که باید تا بازرسی بعدی این امور را رعایت کند نه اینکه هر بار به یک بخش از مغازه ایراد بگیرند.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان تصریح کرد: حاضر تعدادی از میوه فروشی های شهر اصفهان به دلیل نداشتن شیشه سکوریت از سوی اداره بهداشت تاییدیه دریافت نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان بهداشت یک بار به رنگ سقف، یکبار به نوع کاشی و هر باری به بهانه‌های مختلف از دادن مجوز سرباز زدند، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ میوه فروشی اصفهان در لیست انتظار برای دریافت مجوز هستند.

رضوانی با بیان اینکه ۷۰۰ میوه فروشی در سطح شهرستان اصفهان، در حال حاضر مجوز دارند، اضافه کرد: یک دوره آموزشی برای میوه فروشی‌ها هر سه سال یکبار گذاشته شد که از هر نفر ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند هرچند این دوره آموزشی خوب است اما اینکه باید شاگردهای میوه‌فروشی که هرباری تغییر می‌کنند نیز این دوره را آموزش ببینند و این پول را بپردازند، غیر ممکن است.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل میوه فروشی ها، موضوع بسته بندی آن است؛ در حال حاضر ۸۰ درصد مرکبات شمال و تنها ۲۰ درصد مرکبات شیراز بسته بندی می شود در حالیکه مرکبات جیرفت بدون بسته بندی و با گونی عرضه می شود.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان ادامه داد: بخشی از سبزی مصرفی در شهر اصفهان از شهرهای دزفول، شوشتر و اهواز در استان خوزستان تامین می شود، همچنین شهرهای در غرب اصفهان مانند فلاورجان تامین کننده سبزی مصرفی در اصفهان است.

وی اضافه کرد: ۱۲۰ واحد سبزی خرد کنی در اصفهان فعالیت می کنند و فعالیت این واحدها باعث افزایش گرایش مردم به مصرف سبزی نیز شده است.

رضوانی با بیان اینکه واحدهای سبزی خرد کنی مجاز به تامین و شستشوی سبزی نیستند، تاکید کرد: شستشوی سبزی باید در واحدهای مجزا و دارای پروانه مشخص انجام شود.

وی گفت: حدود ۱۲ مجموعه بزرگ و ۱۵ مجموعه کوچک در اصفهان در زمینه تامین و شستشوی سبزی فعال هستند.