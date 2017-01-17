مبادلات اقتصادی از واردات کالا به سرمایه گذاری در کشور تبدیل شود

محمدرضا جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مشترک مسئولان استان مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مرکز سرمایه گذاری جمهوری خلق چین در اراک، اظهار داشت: نگاه کشور ایران و به تبع آن استان مرکزی به خصوص فعالان بخش خصوصی در رابطه تجاری با دیگر کشورها از جمله چین، دیگر تنها واردات کالا نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک افزود: آنچه در جلسه اخیر با رئیس اتاق بازرگانی و دبیرکل اصناف و هیات تجاری جمهوری خلق چین مطرح شد بر مبنای فضای جدید اقتصادی کشور ایران و با توجه به ظرفیت های موجود استان مرکزی برای سرمایه گذاری خارجی بود.

وی بیان کرد: استان مرکزی و کشور چین با توجه به سوابق رابطه چندین ساله می توانند با استفاده از توانمندی های صنعتی، فنی و تجاری یکدیگر، سرمایه گذاری های مشترکی را بنا کنند که به سود هر دو طرف است.

جعفری تصریح کرد: رویکرد کشور ایران و استان مرکزی استفاده از کالاهای چینی نیست، بلکه نگاه این است که سرمایه گذار، صنعتگر و تاجر چینی در کنار سرمایه گذار ایرانی قرار گیرد و با همکاری و مشارکت یکدیگر به تولید بپردازند .

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک ادامه داد: اگر قرار است یک بازی بُرد بُرد داشته باشیم، قطعا شرایط سرمایه گذاری مشترک اقتصادی با کشور چین، با توجه به ظرفیت های موجود استان صنعتی مرکزی فراهم است و در این راستا تلاش خواهیم کرد.

وی خاطرنشان ساخت: مهمترین دستاورد سفر هیات های تجاری و اقتصادی چینی به استان مرکزی می تواند این باشد که بستر سرمایه گذاری مشترک اقتصادی در استان مرکزی مهیا شود.

جعفری اضافه کرد: این همکاری مشترک اقتصادی باید همراه با تبادل دانش فنی و انتقال فناوری صورت گیرد و علاوه بر تقویت توان تولید داخلی، صادرات را نیز در پی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک گفت: اتاق بازرگانی اراک به عنوان پارلمان بخش خصوصی برنامه توسعه و شناسایی بازارهای هدف را برای صادرات در دستور کار قرار داده و اخیرا با اعزام هیات اقتصادی به بازارهای هدف و قبول هیات های اقتصادی خارجی برای سفر به استان، قصد دارد این حوزه را توسعه دهد تا بتوان بستر افزایش صادرات محصولات استان را فراهم کرد.

وی تاکید کرد: باید برای توسعه صادرات که افزایش ظرفیت تولید را نیز به دنبال دارد، یک حرکت و تلاش همه جانبه در استان مرکزی صورت گیرد و رویکردها و برنامه ریزی ها در حوزه اقتصادی به این سمت هدایت شود.