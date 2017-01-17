استقبال سازمان ملل از یکساله شدن اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل در کنفرانس خبری با استقبال از یکساله شدن اجرای برجام گفت: سازمان ملل اولین سالگرد اجرای توافق هسته ای ایران را که یک توافق تاریخی بود گرامی می دارد.

در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵ ایران و کشورهای ۱+۵ در مورد برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند و این توافق از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شد.

به گفته فرحان حق، برجام نقشی بزرگ در اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران داشته است. و سازمان ملل از همه اعضای خود می خواهد تا از این توافق حمایت کرده و به اجرای آن کمک کنند.

فرحان حق در پایان تاکید کرد: این مهم است که برجام منافع قابل لمسی برای مردم ایران داشته باشد.