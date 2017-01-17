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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

واژگونی خودروی پژو در محور نیشابور۳ مصدوم و۳ فوتی برجای گذاشت

واژگونی خودروی پژو در محور نیشابور۳ مصدوم و۳ فوتی برجای گذاشت

مشهد ـ رئیس هلال احمر مشهد از واژگونی خودروی ۴۰۵ در کیلومتر ۶۸ محور نیشابور به مشهد خبر داد و گفت: این حادثه ۳ مصدوم و۳ فوتی برجای گذاشت.

حسن پرکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام اورژانس ملک آباد مبنی بر حادثه واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در ساعت ۱۹:۴۹ شامگاه دوشنبه نیروهای امدادی پایگاه شهید جعفری ملک آباد با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. 

وی افزود: درپی این حادثه که در کیلومتر ۶۸ محور نیشابور به مشهد (گردنه شریف آباد)  اتفاق افتاد، شش نفر سرنشین سواری پژو دچار آسیب شدند.

رئیس هلال احمر مشهد ادامه داد: متاسفانه سه نفر از حادثه دیدگان ( دو خانم و یک کودک) در همان لحظه وقوع حادثه فوت کردند ودو مصدوم دیگر  پس از انجام اقدامات درمانی توسط آمبولانس هلال احمر و مصدوم دیگر نیز با اورژانس به بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند.

کد مطلب 3879447

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