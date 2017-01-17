واژگونی خودروی پژو در محور نیشابور۳ مصدوم و۳ فوتی برجای گذاشت

مشهد ـ رئیس هلال احمر مشهد از واژگونی خودروی ۴۰۵ در کیلومتر ۶۸ محور نیشابور به مشهد خبر داد و گفت: این حادثه ۳ مصدوم و۳ فوتی برجای گذاشت.