واژگونی خودروی پژو در محور نیشابور۳ مصدوم و۳ فوتی برجای گذاشت

حسن پرکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام اورژانس ملک آباد مبنی بر حادثه واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در ساعت ۱۹:۴۹ شامگاه دوشنبه نیروهای امدادی پایگاه شهید جعفری ملک آباد با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: درپی این حادثه که در کیلومتر ۶۸ محور نیشابور به مشهد (گردنه شریف آباد) اتفاق افتاد، شش نفر سرنشین سواری پژو دچار آسیب شدند.
رئیس هلال احمر مشهد ادامه داد: متاسفانه سه نفر از حادثه دیدگان ( دو خانم و یک کودک) در همان لحظه وقوع حادثه فوت کردند ودو مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی توسط آمبولانس هلال احمر و مصدوم دیگر نیز با اورژانس به بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند.
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