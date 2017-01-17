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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

پارلمان اروپا امروز برای تعیین رئیس جدید تصمیم می گیرد

پارلمان اروپا امروز برای تعیین رئیس جدید تصمیم می گیرد

نمایندگان پارلمان اروپا قرار است در نشست امروز درباره انتخاب رئیس جدید تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، نمایندگان پارلمان اروپا امروز برای تعیین رئیس جدید که جانشین «مارتین شولتز» می شود، رای گیری می کنند.

بر اساس گزارش های اعلام شده تاکنون «آنتونیو تاژانی» کمیسر ایتالیایی بیشترین شانس را برای احراز کرسی ریاست پارلمان اروپا دارد.

«مارتین شولتز» رئیس کنونی پارلمان اروپا از سال ۲۰۱۲ عهده دار ریاست پارلمان اروپا بوده است.

چندی پیش شولتز در سخنانی در بروکسل با اعلام عدم کاندیداتوری خود برای ریاست پارلمان اروپا تاکید کرد که این تصمیم ساده ای برای او نبود، بنابراین سمت ریاست پارلمان اروپا برای وی افتخار بزرگی است و او در پنج سال گذشته چیزهای زیادی را به دست آورده است.

کد مطلب 3879449
شقایق لامع زاده

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