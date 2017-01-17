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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

باقری و آخرین حضور احتمالی‌اش در استقلال

باقری و آخرین حضور احتمالی‌اش در استقلال

هافبک جدایی طلب استقلال در لیست هجده نفره این تیم برای بازی مقابل استقلال خوزستان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید باقری در نیم فصل نخست لیگ برتر بازی های قابل قبولی در ترکیب آبی پوشان ارائه نداد و این عملکرد باعث شد تا از او بعنوان بازیکنی یاد شود که برای نیم فصل دوم در لیست مازاد استقلال قرار خواهد گرفت.

جذب آندرانیک تیموریان در همان پست شائبه جدایی باقری از استقلال را بیشتر کرد و بازیکن سابق صبا حالا در یک قدمی جدایی از جمع آبی پوشان قرار گرفته است. اما این بازیکن که خودش هم خواهان جدایی از استقلال است، در ترکیب هجده نفره برای بازی امروز مقابل استقلال خوزستان قرار دارد.

این بازیکن چه امروز بازی کند و چه بازی نکند، به احتمال بسیار زیاد آخرین همراهی‌اش با استقلال را تجربه کرده و بعد از این دیدار از این تیم جدا خواهد شد. 

کد مطلب 3879450

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