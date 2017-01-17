دستگاه های دولتی خوزستان نباید علیه هم اجرائیه صادر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش خوستان اظهار کرد: اهمیت آموزش و پرورش برای کل استان است و باید اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشت. ساعت ۹.۳۰ دقیقه پرواز به تهران دارم ولی به دلیل اهمیت این جلسه تصمیم گرفتم حداقل ۳۰ دقیقه از جلسه را حضور داشته باشم.

وی افزود: باید با برنامه ریزی های لازم از بار بدهی های شرکت برق خوزستان کاهش دهیم. در گذشته که اعتبارات استانی بود قدرت مانور و همکاری بیشتری داشتیم ولی امروزه چون اعتبارات ملی است کمتر قدرت مانور داریم.

شریعتی عنوان کرد: امر آموزش پایه و پایه تر است بنابراین باید نسبت به آن اهتمام ویژه تری داشته باشیم. البته برای حل مسئله بدهی های آموزش و پرورش خوزستان به شرکت برق باید با تعامل و همکاری بیشتری مسئله را حل کرد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: اجرائیه حقوقی سازمان های دولتی بر علیه هم اصلا کار صحیحی نیست و آن هم وقتی که آموزش و پرورش باشد. به هیچ وجه ممکن نباید برای آموزش و پرورش این کار را کرد چون همه ما بیشترین هزینه را برای دانش آموزان خود می کنیم ولی وقتی جمعی باشد از کمک ها دریغ می کنیم.

شریعتی بیان کرد: تمامی فرزندان این استان را باید فرزندان خود بدانیم و برای بهترین کیفیت های آموزشی باید هزینه کنیم. البته نباید حاشیه امنی برای مسئولان آموزش و پرورش در عدم اجرایی شدن تعهداتش شود ولی نباید به دانش آموزان در حال تحصیل کوچک ترین استرسی در زمینه قطع برق یا آب وارد شود.

وی بیان کرد: کمیته ای برای بررسی میزان بدهی آموزش و پرورش به شرکت برق منطقه ای تشکیل و بعد از به توافق رسیدن روی مبلغ نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه از تمامی اعضای شورا به مناسبت هفته شوراها با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.