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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

برپایی نمایشگاه گروهی سرامیک «کودکی» در خانه هنرمندان

برپایی نمایشگاه گروهی سرامیک «کودکی» در خانه هنرمندان

نمایشگاه گروهی انجمن سفالگران ایران با عنوان «کودکی» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی انجمن سفالگران ایران با عنوان «کودکی» با همکاری خانه هنرمندان ایران ۱ تا ۱۰ بهمن در محل این خانه برگزار می شود.

در این نمایشگاه ۵۲ اثر با تکنیک سرامیک از سوی هنرمندانی همچون کوروش آریش، بهزاد اژدری، محمدرضا افشار طوس، الناز ایرانپاک، صادق باقری، مژگان باوکی، ریحانه جهان سوز، علی زمانی، فرزاد فرجی، شبنم عمانی، فرنوش فروغی، حسین قاسمی، مریم کوهستانی، مهدی مساح، پگاه میرزایی و ... برای مخاطبان به نمایش درمی آید.

مراسم افتتاح نمایشگاه گروهی سرامیک «کودکی» جمعه ۱ بهمن ساعت ۱۷ در محل نگارخانه های خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

این نمایشگاه تا ۱۰ بهمن میزبان علاقه‌مندان است.

کد مطلب 3879452

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