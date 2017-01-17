۱۲۰ تن چوب و ۱۵ تن ذغال قاچاق در استان اصفهان کشف و توقیف شد

سرهنگ علی اصغر شبانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قاچاق چوب به یکی از عوامل اصلی نابودی جنگلها تبدیل شده است، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که محدودیت منابع اجازه کنترل صد درصدی جنگلهای دست کاشت و مصنوعی را به ما برای حفاظت از این جنگلها نمیدهد.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۰ تن چوب و ۱۵ تن ذغال از قاچاقچیان چوب در سطح شهرستانهای استان کشف شد، اضافه کرد: از این میزان حدود ۲۱ تن چوب و ذغال منجر به صدور رأی قطعی قضایی شده و ما بقی در مرحله رسیدگی و صدور رأی است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه مالکان ۳۳ تن از چوبها و ذغالهای توقیف شده مجهولالهویه هستند، ابراز داشت: از این رو بررسی بیشتر این پرونده ها امری ضروری است.
وی با اشاره به اینکه کورههای موجود در محدوده شهرهای کوشک، نجف آباد، گلشهر و سایر مناطق مشکلات آلودگی زیست محیطی را به وجود آوردهاند، تصریح کرد: از این رو بر اساس مصوبات موجود مقرر شد مجوز و پروانه حمل ذغال صرفاً به صاحبان کورههایی اعطا شود که دارای مجوز از سازمان محیط زیست هستند .
سرهنگ شبانی با اشاره به اینکه بر اساس پیشنهادات ارائه شده قرار است چوبهای توقیف شده در صنایع نئوپان استفاده شود، گفت: بخشی از این چوبها نیز تحویل اکیپهای گردشگری خواهد شد.
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