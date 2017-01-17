به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم امروز سه شنبه در سفر به کرمانشاه با اسدالله رازانی استاندار و صابر رحیمی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان این استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که به منظور بررسی میزبانی کرمانشاه در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ در دفتر استاندار برگزار شد، طرفین برای برگزاری این رویداد مهم در شهر کرمانشاه به توافق رسیدند.

استاندار کرمانشاه در این نشست با ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده برای میزبانی رقابت های جام جهانی، حمایت و آمادگی لازم استان برای برگزاری این رویداد مهم را اعلام کرد.

رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد با حضور هشت تیم برتر دنیا روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن با حضور هشت تیم برتر دنیا برگزار می شود.