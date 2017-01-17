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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

پس از امضای تفاهم نامه با فدراسیون؛

کرمانشاه میزبان رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد شد

کرمانشاه میزبان رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد شد

پس از امضای تفاهمنامه بین رئیس فدراسیون کشتی و استاندار کرمانشاه، میزبانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۷ به این شهر سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم امروز سه شنبه در سفر به کرمانشاه با اسدالله رازانی استاندار و صابر رحیمی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان این استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که به منظور بررسی میزبانی کرمانشاه در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ در دفتر استاندار برگزار شد، طرفین برای برگزاری این رویداد مهم در شهر کرمانشاه به توافق رسیدند.

استاندار کرمانشاه در این نشست با ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده برای میزبانی رقابت های جام جهانی، حمایت و آمادگی لازم استان برای برگزاری این رویداد مهم را اعلام کرد.

رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد با حضور هشت تیم برتر دنیا روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن با حضور هشت تیم برتر دنیا برگزار می شود.

کد مطلب 3879456

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