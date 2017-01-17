به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر دوشنبه شب ۲۷ دی ماه در حالی میزبان دوستداران موسیقی بود که عدم جوابگویی سیدرضا صالحی امیری وزیر ارشاد به سوالات رسانه ها پیرامون مسائل مربوط به جشنواره در حاشیه کنسرت ارکستر ملی یکی از مهم ترین حاشیه ها بود.

عدم تمایل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به پرسش های خبرنگاران پیرامون مسائل مربوط به سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از جمله لغو کنسرت دو گروه خارجی شرکت کننده که با پاسخ «جوابی ندارم» آقای وزیر همراه شد و پرسش های دیگر درباره جشنواره، موضوعی بود که پیش از این نیز در مراسم رونمایی پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» اتفاق افتاد به طوری که سیدرضا صالحی امیری در پاسخ به برخی از پرسش های رایج و مهم خبرنگاران پیرامون جشنواره موسیقی فجر تمایلی نشان نداده بود. این در حالی است که تاکنون غیر از انتشار پیام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای جشنواره سی و دوم، وی به پرسش های خبرنگاران درباره جشنواره موسیقی فجر پاسخی نداده است.

دیدارکوتاه گروه ایتالیایی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تعدادی از هنرمندان شرکت کننده در کنسرت مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا به همراه رایزن فرهنگی کشور ایتالیا در ایران حین برگزاری مراسم افتتاحیه کنسرت ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان دقایق کوتاهی با سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به گفتگو نشستند.

ارکستر سمفونیک تهران و ایتالیا ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه به رهبری شهرداد روحانی کنسرتی را در تالار وحدت تهران برگزار می کنند.

عذرخواهی رهبر ارکستر نیلپر از تماشاگران

نوید گوهری رهبر ارکستر «نیلپر» که کنسرت گروه خود را با یک ساعت تاخیر روی صحنه برده بود به دلیل این تاخیر که به مناسبت اجرای افتتاحیه ارکستر ملی صورت گرفته بود، از مخاطبان عذرخواهی کرد.

احسان تارخ مدیر اجرایی ارکستر «نیلپر» نیز در این برنامه بیان کرد: ارکستر نیلپر در این دوره از جشنواره به نمایندگی از فستیوال موسیقی معاصر تهران شرکت می کند که امیدوارم این اجرا گامی برای اجرای در دومین دوره فستیوال باشد.

به هر ترتیب اجرای ارکستر نیلپر طی پنجمین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که این گروه به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه بود شرایط خوبی را تجربه نکرد.

برخورد مناسبت حراست و راهنمایان فرهنگی تالارهای وحدت و رودکی

یکی از نکات بسیار مهم برگزاری جشنواره های هنری در کشور نحوه برخورد کارکنان حراست و راهنمایان فرهنگی تالارهای میزبان با مخاطبان و اهالی رسانه است.

خوشبختانه در این دوره از جشنواره اغلب مخاطبان و اهالی رسانه در تالارهای وحدت و رودکی شاهد برخورد مناسبی از سوی کارکنان واحد حراست معاونت هنری و راهنمایان فرهنگی هستند.

هدایت درست تماشاگران به سمت ردیف هایی که در بلیت ها درج شده و ساماندهی تردد خبرنگاران و عکاسان فعال در محل لابی تالار وحدت از مهم ترین نکاتی است که توسط راهنمایان فرهنگی تالارهای وحدت و رودکی و کارکنان حراست معاونت هنری دیده می شود. این در حالی است که مدیران تالارهای وحدت و رودکی، روابط عمومی بنیاد و تالار وحدت طی برگزاری جشنواره همکاری شایسته ای با خبرنگاران دارند.

سلفی علی جنتی با خبرنگاران جشنواره

علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که به تماشای آیین افتتاح ارکستر ملی به تالار وحدت آمده بود، بعد از پایان این برنامه ضمن پاسخ به پرسش تعدادی از خبرنگاران پیرامون کم و کیف برگزاری جشنواره موسیقی فجر، به در خواست عده ای از خبرنگاران با آنها عکس سلفی گرفت.

وی حین خروج از در خروجی تالار وحدت با خبرنگاران مستقر در تالار وحدت خوش بشی کرده و با آن ها دقایقی کوتاه صحبت کرد.

حضور فعال رسانه های تصویری در روز پنجم

شبکه های مختلف رادیویی و تصویری سازمان صدا و سیما که در روزهای قبل حضور کمرنگی در پوشش اخبار جشنواره موسیقی فجر داشتند، همزمان با برگزاری کنسرت ارکستر ملی که با حضور تعدادی از مدیران سیاسی و فرهنگی در تالار وحدت میزبان علاقه مندان بود، به صورت ویژه به پوشش خبری این رویداد پرداختند.

علیرغم اینکه طی ادوار گذشته، شبکه های مختلف رسانه ملی پوشش مناسب و بعضا برنامه های زنده ای را از جشنواره تولید می کردند اما در این دوره از جشنواره غیر از تولیدات خبری عادی و گزارش های تولیدی معدود حضور پر رنگی از رسانه ملی در جشنواره سی و دوم دیده نمی شود.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره موسیقی فجر روز جمعه اول بهمن ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.