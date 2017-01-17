توجه به صنایع دستی یکی از راه های رفع مشکلات بیکاری فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تاکید کرد: زمانیکه با خشکسالی و عدم موفقیت صنایع در تولید مواجه هستیم باید به سمت استفاده از روش های دیگر برای ایجاد اشتغال در فارس حرکت کنیم.

وی ادامه داد: توجه به صنعت گردشگری از جمله راه های بسیار مهم برای رفع مشکلات بیکاری در فارس است که در این راستا صنایع دستی دارای جایگاه والایی است.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: صنایع دستی به دلیل اینکه سرمایه اندکی را لازم دارد به خوبی می تواند خلع های کمبود اشتغال به خصوص برای زنان را پرکند و از طرفی با پیدا کردن بازارهای مناسبی می تواند در بخش صادرات نیز موفق ظاره شد.

رازقی ادامه داد: در موضوع صادرات نباید بیش از اندازه به فرش که از محصولات مهم صنایع دستی است توجه داشته باشیم زیرا بخش ها و تولیدات دیگر صنایع دستی فارس نیز قابلیت صادرات را دارد.

وی افزود:محوریت صنایع دستی نباید فرش باشد تا با استفاده از این روش شاهد ارز آوری و رونق بیشتر تولیدات صنایع دستی فارس باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به رویکرد جهانی به صنعت گردشگری، گفت: امروز کشورهای بزرگ دنیا به سمت توسعه صنعت گردشگری نگاه ویژه ای دارند که در این راستا اقتصاد هنر نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی به مدت چهار روز از صبح امروز در شیراز آغاز به کار کرد.