هافبک جدایی طلب استقلال حاضر به معرفی تیم جدیدش نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید باقری هافبک جدایی طلب استقلالی ها حاضر به معرفی تیمی که خواهان به خدمت گرفتنش است نمی‌باشد و مدیران باشگاه به همین دلیل از صدور رضایتنامه وی تا این لحظه سر باز زده‌اند.

البته علیرضا منصوریان به دلیل بالا بودن تعداد محرومان و مصدومانش این بازیکن را در لیست 18 نفره برای دیدار مقابل استقلال خوزستان قرار داده و حتی ممکن است باقری در ترکیب اصلی نیز قرار بگیرد اما این موضوع نشانه‌ای بر ادامه همکاری باشگاه استقلال با باقری نیست.

افتخاری در نظر دارد باقری تیم جدیدش را معرفی کند تا رضایتنامه وی به نام آن تیم صادر شود و باقری تا کنون از معرفی تیم جدیدش سر باز زده است و خواهان فسخ قرارداد و گرفتن رضایتنامه به صورت آزاد است.