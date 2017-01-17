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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

نگرانی ها به اوج رسید؛

بازارهای نفتی، نگران افزایش تولید آمریکا/قیمت طلای سیاه کاهش یافت

بازارهای نفتی، نگران افزایش تولید آمریکا/قیمت طلای سیاه کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز سه شنبه، به دلیل افزایش تولید نفت آمریکا که به تقریبا ۹ میلیون بشکه در روز رسیده است، با روند نزولی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز سه شنبه، با کاهش روبرو شد که علت اصلی آن، به افزایش نگرانی ها از اشباع شدن بازار به دلیل روند صعودی در تولید نفت آمریکا و نیز شک و تردید در مورد پایبندی تعهد اوپکی ها و سایر تولید کنندگان برای کاهش تولید، برمی گردد.  

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۳۱ سنت کاهش، به ۵۵ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسیده است؛ ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم، با ۷ سنت کاهش به ۵۲ دلار و ۳۰ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.  

در حال حاضر، تولید نفت آمریکا به تقریبا ۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که نزدیک به سطح تولید این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی است و این موضوع، بهای نفت خام در بازار معاملات امروز را تحت الشعاع خود قرار داده است.  

به گفته تحلیل گران بازار، بهای بیش از ۵۰ دلاری نفت خام آمریکا موجب می شود که تولید و عرضه نفت این کشور افزایش پیدا کند و این عامل می تواند اشباع بازار عرضه در آینده ای نزدیک را، به همراه داشته باشد.  

همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که پتانسیل مازاد عرضه نفت نشان دهنده این مساله است که اکنون، زمان مناسبی برای خرید نفت نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش وزیر انرژی عربستان گفت که نیازی به تمدید کاهش تولید نفت برای شش ماه دوم سال از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.

کد مطلب 3879473
علیرضا کمندی

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