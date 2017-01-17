پذیرش دانشجوی ارشد در رشته «واژه گزین»

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حدادعادل در گردهمایی مدیران گروه های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار استادان زبان فارسی در دنیای معاصر گفت: جهان اسلام امروزه با مصیبت های جانکاهی روبرو است و این مسئله امروز جهان اسلام است.

وی ادامه داد: آنهایی که فریب می خورند و پیاده نظام این عملیات جنایتکارانه می شوند، ناآگاه هستند ولی آنها که این طرح را می‌ریزند و می دانند که این کار را انجام می دهند، جنایتکار هستند. ذهن آنهایی که فریب خوردند با افکار غلط پر شده است. شما استادان زبان فارسی با آموختن زبان فارسی امکان آگاهی دیگران را از واقعیات فراهم می کنید و اگر روزی بخواهیم این پرده غفلت را بدریم و این ناآگاهی را به آگاهی تبدیل کنیم، باید بدانیم که چه می گوییم.

رئیس بنیاد سعدی ادامه داد: کار شما خدمت به صلح جهانی است و برای آشنایی کسانی که دل هایشان بی جهت از کینه پر شده است.

حدادعادل خطاب به اساتید فارسی زبان ایرانی و خارجی حاضر در جلسه گفت: این کار را دست کم نگیرید مردم دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند. اگر شما زبان بیاموزید، خیلی ها می فهمند و می دانند در آن صورت دیگر دشمنی نمی‌کنند. مردم دوست آن چیزهایی هستند که آن را می دانند. شما با کار خود دشمنی را به دوستی مبدل می کنید.

وی با اشاره به فعالیت های مهم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و بنیاد سعدی افزود: چون من در این دو موسسه فعالیت می کنم، علاقه مندم که مهمترین فعالیت های این دو موسسه را توضیح دهم.

رئیس بنیاد سعدی تصریح کرد: فرهنگستان زبان ادبیات فارسی امسال ۲۶ ساله می شود. این فرهنگستان، دومین فرهنگستانی است که طی ۸۲ سال اخیر به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز ارتباطات بین المللی گسترش یافته و فضای مجازی مرزها را برداشته است. بنابراین در چنین شرایطی همه این ارتباطات در بستر زبان صورت می گیرد. بنابراین حفظ قوت زبان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اضافه کرد: یکی از ماموریت های فرهنگستان برنامه ریزی برای حفظ قوت زبان در چنین شرایطی است. در این فرهنگستان ۱۳ گروه علمی و پژوهشی مشغول کار هستند. یکی از این گروه ها گروه واژه گزینی است. گروه واژه گزینی سعی می کند معادل فارسی زبان بیگانه را پیدا کند و طی ۲۰ سال گذشته توانسته است ۵۰ هزار معادل فارسی برای اصطلاحات بیگانه تصویب کند.

حدادعادل ادامه داد: تجربه ای که طی ۲۰ سال گذشته به دست آورده ایم به ما این امکان را داده که با مساعدت وزارت علوم کارشناسی ارشد را برای تربیت دانشجوی واژه گزین برگزار کنیم. سال گذشته در این رشته دانشجو پذیرش کرده ایم و امسال نیز دانشجو پذیرش خواهیم کرد و ما این آمادگی را داریم که در دوره سوم آن یک دانشجو از کشور افغانستان پذیرش کنیم.

رئیس بنیاد سعدی تصریح کرد: گروه دیگر فعال فرهنگستان، گروه فرهنگ نویسی است. زبان و ادبیات فارسی از ۸۰ سال پیش دیگر شاهد یک فرهنگ جامع نبوده است. در ۲۰ سال گذشته برای تالیف فرهنگ جامع زبان فارسی برنامه ریزی کردیم و این به عنوان یک طرح ملی است و اولین چیز آن شامل حرف «آ» است که منتشر شده است. جلد اول فرهنگ جامع زبان فارسی که شامل حرف «آ» است، بالغ بر ۱۲۰۰ صفحه است و جلد دوم آن نیز آماده شده و پیش بینی می کنیم به ۳۵ جلد بالغ شود.

وی ادامه داد: گروه دیگری که در فرهنگستان فعال است، گروه تحقیقات ادبی است. این گروه دایرةالمعارف زبان ادب فارسی را در ۶ جلد با بیش از ۲ هزار مدخل و مقاله آماده کرده است و گروه دیگری که در فرهنگستان فعال است، گروه زبان ها و گویش های ایرانی است و دستاورد آن تالیف ۵ جلدی فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی است. گروه های دیگری نیز از جمله زبان رایانه، تصحیح متون فارسی، گروه ادبیات معاصر، دستور زبان و حفظ فارسی، آموزش زبان فارسی در فرهنگستان فعال هستند.

حدادعادل گفت: گروه زبان و ادبیات فارسی در شبهه قاره از دیگر گروه های فرهنگستان است که این گروه هم ۴ جلد از ۶ جلد دانشنامه زبان و ادبیات رسمی شبهه قاره را منتشر کرده است.

وی افزود: فرهنگستان دارای ۸ مجله علمی و پژوهشی است که از همه مهمتر مجله نامه فرهنگستان است.

حدادعادل در ادامه به فعالیت های موسسه بنیاد سعدی اشاره کرد و گفت: این موسسه با هدف نظارت، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های آموزشی زبان فارسی در خارج از کشور ایجاد شد. یکی از کارهایی که این بنیاد انجام می دهد تولید انواع کتاب آموزشی است و در حال حاضر برای تالیف ۶۰ کتاب تدریس زبان فارسی برنامه ریزی کرده ایم که ۱۰ کتاب آن عرضه شده و مابقی در دست تالیف است.

رئیس بنیاد سعدی در ادامه از دیگر فعالیت های این بنیاد به تولید انواع نرم افزارها در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: از دیگر فعالیت هایی که این بنیاد انجام می دهد، تربیت معلم آموزش زبان فارسی برای افزایش مهارت تدریس آنها است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بیش از ۲۰۰ نقطه دنیا کلاس های آموزش آزاد زبان فارسی برگزار می شود.

حدادعادل گفت: انتظار ما از این همایش این است که با حضور استادان زبان فارسی مشکلات آموزش زبان فارسی شناخته و حل شود و نیازهایی که کرسی های آموزش زبان فارسی دارند، بهتر معلوم شود.