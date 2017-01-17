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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف در محور زنجان به میانه دو کشته و یک مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور زنجان به میانه دو کشته و یک مصدوم برجای گذاشت

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در محور زنجان به میانه دو کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر واژگونی خودرو پراید در کیلومتر ۶۵ محور زنجان به میانه دو کشته نفر و یک نفر مصدوم شدند.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را  تخطی از سرعت مطمئنه توسط خودرو پراید عنوان کرد و افزود: در این تصادف خودرو پراید واژگون شد و دو سرنشین  کشته و یک نفر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان زنجان به واژگونی خودرو در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماهه سالجاری بیش از ۲۰ درصد از تصادفات در جاده های استان زنجان به علت واژگونی خودرو  بوده است و متاسفانه رانندگان به علت نبستن  کمربند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می شوند.

شیر محمدی تاکید کرد: متاسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است و رانندگان تنها به محض دیدن دوربین مدار بسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: براساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.

شیرمحمدی افزود: توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی مانع از وقوع حادثه تلخ می شود بنابراین رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را  رعایت کنند.

کد مطلب 3879477

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