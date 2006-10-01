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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۵

قائم مقام جمعيت ايثارگران در گفتگو با "مهر" :

اصلاح و ترميم كابينه ضرورت دارد

اصلاح و ترميم كابينه ضرورت دارد

لطف الله فروزنده گفت: در برخي بخش ها، كارها آنطوري كه انتظار مي رفت، جلو نمي رود و ترميم دولت و بكارگيري عناصر توانمند، ضروري به نظر مي رسد.

لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت به ترميم و اصلاحات بيشتري نياز دارد يا خير، گفت: آنچه كه مسلم است اين است كه هرگونه اصلاحات و ترميم در دولت، به تشخيص شخص رئيس جمهور است.

وي با اشاره به حساسيت ويژه احمدي نژاد در مورد عملكرد وزرا، اظهار داشت: رئيس جمهور همانطور كه وعده كرده بود، بعد از گذشت يكسال از عمر دولت، ارزيابي هاي جدي از كابينه و دولت انجام داده و طبق ميثاق نامه وزرا عمل مي كند كه بركناري وزير رفاه يكي از مصاديق آن بود.

فروزنده گفت: رئيس جمهوري با توجه به انتظارات مردم و برنامه هاي خود، حق اصلاح و ترميم كابينه را دارد و البته در قانون اساسي اين حق به مجلس هم داده شده  كه اگر وزيري به درستي به وظايف خود عمل نكرد، آن وزير را استيضاح و بركنار كند.

قائم مقام جمعيت ايثارگرانخاطر نشان كرد:  به نظر مي رسد در برخي بخش ها، كارها آنطوري كه انتظار مي رفت، پيش نمي رود و ترميم دولت و بكارگيري عناصر توانمند،  ضروري به نظر مي رسد.

 

کد مطلب 387948

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