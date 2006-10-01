اصلاح و ترميم كابينه ضرورت دارد

لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت به ترميم و اصلاحات بيشتري نياز دارد يا خير، گفت: آنچه كه مسلم است اين است كه هرگونه اصلاحات و ترميم در دولت، به تشخيص شخص رئيس جمهور است.

وي با اشاره به حساسيت ويژه احمدي نژاد در مورد عملكرد وزرا، اظهار داشت: رئيس جمهور همانطور كه وعده كرده بود، بعد از گذشت يكسال از عمر دولت، ارزيابي هاي جدي از كابينه و دولت انجام داده و طبق ميثاق نامه وزرا عمل مي كند كه بركناري وزير رفاه يكي از مصاديق آن بود.

فروزنده گفت: رئيس جمهوري با توجه به انتظارات مردم و برنامه هاي خود، حق اصلاح و ترميم كابينه را دارد و البته در قانون اساسي اين حق به مجلس هم داده شده كه اگر وزيري به درستي به وظايف خود عمل نكرد، آن وزير را استيضاح و بركنار كند.

قائم مقام جمعيت ايثارگرانخاطر نشان كرد: به نظر مي رسد در برخي بخش ها، كارها آنطوري كه انتظار مي رفت، پيش نمي رود و ترميم دولت و بكارگيري عناصر توانمند، ضروري به نظر مي رسد.