کیفیت هوای ارومیه ناسالم برای گروههای حساس است

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس گزارش های ارسالی از ایستگاه های سنجش کیفی هوای شهری بیانگر کاهش کیفیت و افزایش شاخص آلایندگی هوا در ارومیه است افزود: در این راستا هم اکنون میزان ذرات معلق ۲.۵ میکرون به عدد ۱۱۰ رسیده که ناسالم برای گروه های سنی حساس است.

وی با اشاره به اینکه میزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون عدد ۸۱ بوده که سالم است ادامه داد: طبق شاخص سنجش کیفیت هوا شاخص های عددی ۰ تا ۵۰، ۵۰ تا ۱۰۰ و میزان شاخص بالای ۱۰۰ به ترتیب بیانگر هوای پاک، سالم و ناسالم است.

موسوی با ارائه توصیه هایی به شهروندان ارومیه ای اظهار داشت: جهت پیشگیری از اثرات سوی این آلودگی ها توصیه می شود افراد دارای بیماری های زمینه ای از جمله بیماران قلبی و ریوی و افراد سالمند در فضاهای باز کمتر تردد کنند.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: انجام ندادن هرگونه فعالیت که موجب تشدید آلایندگی هوا شود نظیر سوزاندن ضایعات، عملیات قیرکاری، تردد با وسایط نقلیه معیوب نیز نباید فراموش شود.

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی تا آخر هفته هوای استان بدون پدیده خواهد بود که محیط زیستی ها احتمال می دهند انباشت آلاینده جوی در شهرهای پر جمعیت استان رخ دهد.