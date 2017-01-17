به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن وساق مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام پیشرفت ۹۸ درصدی عملیات بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی، یادآور شد این پروژه در نیمه اول بهمن‌ماه سال جاری تکمیل خواهد شد.

وساق با بیان آنکه بیش از ۷۳۰۰ متر مربع از سطح پیرامونی برج آزادی زیر پوشش نهایی سنگفرش رفته است، این مساحت را معادل حدود ۱۰۰ درصد از سطح کل پروژه دانست و افزود: تاکنون بیش از ۴۲ هزار مترمربع لایه ایزوگام پیرامون برج اجرا شده است؛ به عبارت دیگر عملیات اجرای لایه‌های ۳ گانه ایزوگام در میدان آزادی با موفقیت به اتمام رسیده است.

وی با اعلام آنکه اقدامات مربوط به نصب تجهیزات سیستم بام سبز (روف گاردن) در پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی تکمیل شده است، کارکرد این سیستم مدرن را بهینه‌سازی مصرف آب، زهکشی و هدایت آبهای سطحی و در نهایت محافظت از سازه زیرین برج آزادی در برابر رطوبت دانست.

به گفته مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، کاشت چمن یکی از معدود اقدامات باقی‌مانده در پروژه است که اجرای آن متعاقب بهبود شرایط جوی در دستور کار قرار می‌گیرد.

بهسازی و آب‌بندی کامل سقف فضاهای فرهنگی موجود در زیر میدان آزادی، یکی از اولویت‌های شهرداری تهران در سال جاری بوده است؛ در اجرای این پروژه، سطح پیرامونی برج آزادی با استفاده از بیش از ۴۹ هزار مترمربع مصالح و عایق با بالاترین کیفیت ممکن بهسازی می‌شود.