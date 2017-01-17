عکاسی مدارگرد ژاپنی از امواج گرانش ونوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، مدارگرد ژاپنی «آکاتسوکی» در دسامبر۲۰۱۵ میلادی پس از ورود به مدار ونوس از یک پدیده عجیب جوی عکسبرداری کرد. این پدیده عجیب موج گرانش در لایه بالایی ابر این سیاره بود.

البته نباید موج گرانش را با امواج گرانشی که از برخورد سیاهچاله ها به وجود می آید، اشتباه گرفت. امواج گرانش پدیده هایی معمول هستند و تاثیر آن بر ابرها و اقیانوس ها قابل مشاهده است. این امواج زمانی به وجود می آیند که به جو یا آب نیرویی وارد شود. مانند امواج دریا هنگام تصادم با موانع شنی یا موج هوا که به کوهستان برخورد می کند.

در این زمان موج گرانش که درحال برقراری توازن است، ناگهان اوج گرفته و تاثیری مواج گونه به وجود می آورد.

احتمالا همین پدیده نیز در سطح ونوس موجی ۱۰ هزار کیلومتری ایجاد کرده است. چون اتمسفر سیاره مملو از ابرهای تغلیظ شده اسید سولفوریک است با سرعت بیشتری نسبت به خود سیاره می چرخند، جزئیات موجود در توپوگرافی سطحی به این امواج منجر می شوند.

ماکوتو تاگوچی از دانشگاه ریکیو در توکیو در این باره می گوید: ما ساختاری کاسه ای شکل را ردیابی کردیم که ۱۰ هزار کیلومتر در لایه بالایی ابرهای سیاره ونوس ردیابی شده است. در مشاهدات چند روزه ما این ساختار کاسه ای وضعیت ثابتی داشت. به همین دلیل معتقدیم این یک موج گرانش جوی است که در بخش پایین تر جو سیاره و به وسیله کوه ها ایجاد شده و سپس به سمت بالا حرکت کرده است.

این سیاره به دلیل وجود رویدادها و ویژگی های عجیب مشهور است. اندازه یکسان آن با زمین و سطح صخره ای سیاره سبب شده ونوس را خواهر دوقلوی زمین بنامند. با این وجود دو سیاره بسیار متفاوت هستند.

جو غلیظ آن حاوی بیش از ۹۶ درصد دی اکسید کربن است. دمای سطح آن نیز ۴۶۲ درجه سلیوس تخمین زده می شود. جستجوگرهایی که به سطح ونوس فرستاده می شوند هیچ گاه بیش از یک ساعت نمی توانند دمای سطح را تحمل کنند بنابراین مشاهدات باید توسط مدارگردهایی مانند آکاتسوکی انجام شود.