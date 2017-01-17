بدترین کاری که در فوتبال رخ می دهد/ فراموشی حریفان و جنگ داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، برخی تصور می کنند همه معادلات فوتبال ایران را باید فدراسیون فوتبال به عنوان متولی این فوتبال حل کند. برخی تصور می کنند که بیانیه های کی روش و مصاحبه های برانکو را فقط فدراسیون فوتبال متوقف کند و در نهایت اینکه هیچکس دیگری در قبال اتفاقات اخیر مسئول نیست. این اما واقعیت ندارد، در جامعه امروز همه مسئول همه اتفاقات هستند از مردم معمولی گرفته تا مسئولان فوتبال همه باید در تمامی موارد احساس مسئولیت داشته باشند.

این روزها بسیاری از اهالی رسانه و مردم و کارشناسان و مربیان بین اختلاف کی روش و برانکو یک طرف این ماجرا را انتخاب می کنند و با ضد هوایی رویاهای طرف دیگر را به گلوله می بندند. آنها در فضای مجازی و در دنیای حقیقی قلم و میکروفون و تریبون به دست گرفته اند و سرباز لشکر برانکو یا کی روش شده اند و این فاجعه است. فاجعه قلمداد می شود چون حریف بیرون از مرزهای ایران است اما ما در حال حمله کردن به یکدیگر هستیم و گرفتار جنگ داخلی شده ایم.

این مصداق بارز و دلیل شکست است، با این اقدامات هم پرسپولیس تضعیف می شود و هم تیم ملی ایران. در واقع دچار خودزنی شده ایم. به نظر می رسد ما موقعیت های خودمان را گم کرده ایم و به جای کمک کردن به یکدیگر در حال تیربار زدن به یکدیگر هستیم.

صف بندی های جامعه فوتبال در روزهای اخیر باید خیلی سریع از بین برود، هوادار پرسپولیس قاعدتا و قطعا هوادار تیم ملی هم هست و چه در جام جهانی و چه در مقابل حریفان آسیایی سر و صورت خود را خنج می اندازند تا تیم ایران برنده باشد و تک تک ایرانی ها هم در دیدار پرسپولیس با حریفان حوزه خلیج فارس با افتخار پرچم ایران را به دست پرسپولیس می دهند.

با این وجود اما امروز تحت تاثیر احساسات همه چیز را به هم ریخته ایم و در صفوفی پشت خاکریز رفته ایم که جبهه خودی است و دشمن هم خودی. فردا که باید با دشمن روبرو شویم هر دو لشکر ما در هر دو جبهه بین المللی با مشکل مواجه خواهند شد و تضعیف شده هستند.

فراموش نکنید که در جوامع مدرن قهرمان یک نفر به اسم مهدی تاج نیست که بیاید و همه چیز را درست کند و قهرمان نام بگیرد و اگر نتوانست ضد قهرمان شود بلکه تک تک افراد جامعه هستند که قهرمان محسوب می شوند و باید مسیر را درست طی کنند وگرنه با این نوشته های مردمی و آن مصاحبه ها که از مربی خاصی طرفداری می کنند این دو جبهه با خود زنی تضعیف خواهند شد.