تحصیل بیش از ۵۲۲ دانشجوی غیرایرانی در رشته زبان و ادبیات فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالارآملی در گردهمایی مدیران گروه های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و مراکز علمی خارج از کشور که صبح امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: یکی از محوری ترین برنامه های وزارت علوم توجه به دیپلماسی علمی و توسعه زبان و ادبیات فارسی در جهان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو گروه در این زمینه فعال هستند، یکی وزارت علوم و دیگری ایرانیان مقیم خارج کشور هستند که وظیفه توسعه زبان و ایران شناسی را در دانشگاه های دنیا برعهده دارند.

سالارآملی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۱ کرسی زبان و ادبیات فارسی در ۳۱ کشور دنیا وجود دارد و ۳ هزار و ۶۳۶ دانشجوی زبان فارسی در خارج از کشور محصول تحصیل هستند که ۶۲۰ نفر آنها دانشجوی دکترا هستند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل تصریح کرد: دومین گروهی که در زمینه توسعه زبان و ادبیات فارسی فعالیت می کنند ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند و در حال حاضر تعداد کرسی هایی که توسط اینها ایجاد شده بیش از ۲۰۰ مورد تخمین زده می شود و هزاران دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: در داخل کشور نیز ۵۲۲ دانشجوی غیرایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی در حال تحصیل هستند که ۹۰ نفر آنها در مقطع کارشناسی، ۲۷۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۶۲ نفر در مقطع دکترا هستند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل اضافه کرد: برای گردهمایی امروز ۱۶۸ نفر از مدیران گروه های زبان فارسی در دانشگاه های خارج از کشور پاسخ مثبت دادند که به خاطر محدودیت ظرفیت، ۸۱ نفر در این جمع حاضر شدند. همچنین ۱۲۰ نفر نیز از استادان اعزامی بودند که سال های قبل برای این کرسی های زبان و ادبیات فارسی اعزام شده بودند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ برای اولین بار آزمون مهارتی فارسی برگزار می شود و همچنین از دیگر اهداف برگزاری این جلسه می توان به بازنگری سرفصل های کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور اشاره کرد و همچنین امروز از سه نفر که بیشترین نقش را در توسعه زبان و ادبیات فارسی داشته اند، تقدیر می شود.