هنرمندان کرمانی در جشنواره شعر فجر حضوری پررنگ داشته باشند

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از شاعران و پژوهشگران و نویسندگان استان کرمان درخواست کرد، آثار مکتوب خود را برای شرکت در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر ارسال کنند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت های دبیرخانه یازدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر گفت: در این دوره داوری ها بر روی کتاب های منتشرشده سال ۹۴ خواهد بود.

محمدی ادامه داد: تمامی شاعران و ناشران استان کرمان می توانند دو نسخه از کتاب های منتشره خود در حوزه شعر بزرگسالان و شعر کودک و نوجوان را برای ارسال به دبیرخانه جایزه شعر فجر و شرکت در این دوره جشنواره ارسال کنند.

وی تصریح کرد: دراین دوره نویسندگان و پژوهشگرانی که کتاب هایی را درباره شعر، شامل نقد شعر، پژوهش و تصحیح در حوزه شعر منتشر کرده اند، می توانند آثار خود را برای انتخاب ارسال کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان آخرین مهلت برای ارسال آثار را پایان دی ماه سال جاری اعلام کرد.