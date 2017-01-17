مسیر پر پیچ و خم سرمایه گذاری/برایتان دعوتنامه نفرستاده بودیم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی در هر منطقهای با حمایت از تولید است که با همراهی و پشتیبانی از سرمایهگذاران این بخش محقق میشود.
بخش معدن یکی از ظرفیت های بالقوه ای است که بارها مسئولان آن را محور توسعه برای استان اعلام کردهاند و رونق آن نیز در گرو سرمایهگذاری بخش خصوصی است که نیازمند حمایت های مسئولان استانی است.
اما درد دلهایی که امروز برخی سرمایه گذران بخش معدن خراسان جنوبی در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند مطرح کردند حکایت از بیمهریهایی داشت که شاید بتوان گفت هنوز در این استان برخی مسئولان و کارکنان ادارات دولتی که با سرمایهگذاران سرو کاردارند شیوه برخورد را نیاموختهاند.
هر روزی که میگذرد مشکلات بخش خصوصی و جنجال های به وجود آمده با بخش دولتی فزونی مییابد. در سال های اخیر سرمایهگذاران خراسان جنوبی از مشکلات نبود نقدینگی و نبود تسهیلات بانکی رنج میبرند که دولت سیاست های حمایتی را برنامهریزی کرد اما هنوز این مشکل بهطور کامل رفع نشده که رنج و درد آنها از ارگان های دولتی سرباز کرد.
عدم تکریم سرمایهگذاران از سوی مسئولان دولتی از جمله دارایی تا دیروز بر اندام های فعالان اقتصادی تازیانه میزد و اما امروز منابع طبیعی نیز بر لیست سنگاندازی های معدن کاران استان اضافه شد.
دستگاهی که در مقابل اعتراض های معدن کاران تنها یک پاسخ میدهد: «برای شما دعوتنامه نفرستاده بودیم...!»
مقایسه زندگی ۱۰۰ انسان با یک درخت
یکی از سرمایهگذاران در بخش معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه مشکلات استان نوعی خودزنی است، اظهار کرد: شهرستان نهبندان که در آن سرمایهگذاری کردم دارای مشکلات زیادی است.
جلالالدین عارفی نژاد با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایهگذاری بیان کرد: منابع طبیعی برای قطع یک درخت مشکلات و بلاهای زیادی را بر ما تحمیل میکند.
وی ادامه داد: وقتی برای حل مشکلم به منابع طبیعی میروم و میگویم از مشهد برای سرمایهگذاری به خراسان جنوبی آمدهام و کارآفرین هستم، میگوید مگر برایت دعوتنامه فرستادیم؟
این سرمایهگذار ادامه میدهد: جای تعجب است که افرادی که بومی این استان بوده با سرمایهگذاران این برخورد را میکنند.
وقتی برای حل مشکلم به منابع طبیعی میروم و میگویم از مشهد برای سرمایهگذاری به خراسان جنوبی آمدهام و کارآفرین هستم، میگوید مگر برایت دعوتنامه فرستادیمعارفی نژاد با بیان اینکه بخش زیادی از روزگار مردم میتواند از طریق معدن بگذرد، گفت: این در حالی است که از دیدگاه برخی مسئولان منابع طبیعی زندگی ۱۰۰ آدم قابلمقایسه با یک درخت نیست.
وی ادامه داد: این مشکلات در حالی است که در روزهای ابتدای کار، منابع طبیعی منطقه معدن و درختان را دیده و مجوز نیز صادر کرده است.
با بیان اینکه برخی مشکلات موجود بر خواسته از بینش کارمندان است، افزود: باید برای کارمندان و نیروهایی که با اربابرجوع زیادی سر و کاردارند کلاس توجیهی گذاشته شود.
این سرمایهگذار اظهار کرد: رتبه خراسان جنوبی در صدور مجوزهای کار معدنی در کشور خوب است اما در عمل مطلوب نیست.
مکانی برای ورود سرمایهگذار در حوزه اکتشاف نیست
یکی دیگر از سرمایهگذاران خراسان جنوبی با اشاره به اکتشاف و استخراج صنایع فراوری بیان کرد: یک سوم مساحت استان پهنه اکتشافی شده است.
احمد پروین با بیان اینکه بر اساس پهنای اکتشاف، ۲۰ درصد وسعت هر استان قابلیت ایجاد پهنه دارد، افزود: ۱۶ هزار کیلومتر از وسعت استان درگیر منابع طبیعی است.
وی ادامه داد: قسمت زیادی از وسعت خراسان جنوبی را دشت و بیابان تشکیل داده و قسمتی هم معادن فعال را شامل میشود و جای برای ورود سرمایهگذار در حوزه اکتشاف نیست.
مدیرعامل شرکت معدن آسکا با بیان اینکه باید وسعت خراسان جنوبی مشخص شود تا بلوکه صورت نگیرد، گفت: در حال حاضر دولت بزرگترین بلوک کننده وسعت استان است.
ادامه داد: برای سرمایهگذاران پیشنهاد پرداخت حق الاعرض بنا بر تعیین صلاحیت را دادهاند، افزود: سال گذشته قریب به هزار محدوده توسط سازمان صنایع به مزایده گذاشته شد اما استقبال خوبی توسط سرمایهگذاران انجام نگرفت.
این سرمایهگذار با بیان اینکه مجموعه ژئوفیزیک زمینشناسی در داخل استان فعال است، افزود: اگر از مجموعه به استان دیگری برود، بازگشت آن خیلی دشوار است.
مسئولان دولتی بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: باید به دنبال راه حلهایی باشیم که مشکلات سرمایهگذاران را به حداقل برسانیم.
محمد رضا صباغ زاده مشکلات فعالان اقتصادی را برخاسته از فرآیند رفتارها دانست و افزود: بسیاری از مشکلات پیش رو به دلیل نوع مدیریتها است.
مشکلات فعالان اقتصادی استان برخاسته از فرآیند رفتارها بوده و سرمایه گذاران از برخی رفتارهای مسئولان دولتی رنج می برندوی با بیان اینکه بخشی دیگر از مشکلات ناشی از تحریمها و فشارهای سیاسی است، گفت: باید با تجزیهوتحلیل مشکلات، آنها را به حداقل برسانیم.
صباغ زاده با بیان این مطلب که دولت بهعنوان یک عامل و مجری کاستیهایی ایجاد کرده است، اظهار کرد: بخش خصوصی نیز در نظام دولتی سهم دارد.
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: ما به دنبال شناسایی مقصر در پیدایش مشکلات نیستیم چراکه باید برای حل آنها تلاش شود.
صباغ زاده با بیان اینکه مسئولان دولتی بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، گفت: سرمایهگذاران از برخی از رفتارهای مسئولان دولتی رنج میبرند.
وی هدف از برگزاری جلسات را تجزیهوتحلیل مشکلات دانست و افزود: امید است بتوانیم راهکارهای مناسبی در جهت رفع و یا کاهش موانع تولید داشته باشیم.
تشکیل خانه معدن در استان
معاون امور معدن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این نشست اظهار کرد: خانه معدن در استان تشکیلشده اما هنوز قوی نشده است.
محمد سالاری با اشاره به خام فروشی در استان اظهار کرد: اقدامات خوبی در راستای پیشگیری از خام فروشی سنگ و آهک انجام شده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بیان کرد: باید برای اجرایی کردن این شعار، زیرساخت های لازم را در خراسان جنوبی فراهم کنیم.
سالاری با تاکید بر اینکه باید زیرساخت های لازم برای حضور سرمایهگذاران مهیا شود، گفت: همچنین باید شرایطی فراهم شود تا ماده معدنی با ذائقه بازار تولید شود.
حضور استان در بازار سنگ افزایش یابد
معاون امور معدن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: باید حضور استان در بازار سنگ بیشتر شود.
وی ادامه داد: همچنین باید قراردادی بین مجموعه معدنی خراسان جنوبی با آستان قدس رضوی انعقاد شود تا از سنگ های این استان استفاده کنند.
سالاری با اشاره به کارگروه رفع موانع تولید استان، اظهار کرد: باید مشکلات سرمایهگذاران بهصورت انحصاری در این کارگروه حل شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت خانهها باید راهکاری برای معافیت حق العرض به ما بدهند، گفت: قانون معافیت حق العرض قانون بوده و قابلحذف نیست اما باید از طریق پیگیری نمایندگان اصلاح شود.
سالاری خواستار ایجاد تشکل برای حل مشکلات شد و افزود: عدم همگرایی و نبود بازار به خاطر نبود تشکل است.
وی با بیان اینکه معادن در تسهیلات در اولویت هستند، اظهار کرد: از دولت تقاضا داریم برای زغالسنگ وقت بگذارد.
خراسان جنوبی به لحاظ شرایط آب و هوایی استانی محروم در شرق کشور محسوب میشود و نیازمند توجه در بخشهایی مانند صنعت، معدن بوده و این نیز خود نیازمند توجه مسئولان دولتی است چراکه بخش خصوصی در شرایط کنونی استان باید دولت را حامی خود قرار دهد.
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