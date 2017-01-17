گوشی دارای نمایشگر تاشو و قابل تبدیل به تبلت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، مایکروسافت اختراعی را در این زمینه به ثبت رسانده که نشان می دهد این شرکت موفق به اختراع نمایشگر تاشویی شده که بدون شکستن یا آسیب دیدن به طور کامل تا می شود و سپس به یک رایانه لوحی مبدل می شود.

پیش از این اخباری در مورد تلاش های اپل و سامسونگ برای تولید و عرضه گوشی هایی با نمایشگر خم شدنی منتشر شده بود و حالا مایکروسافت نیز با این دو شرکت رقابت می کند.

این گوشی در حالت تبلت به راحتی در قالب یک نمایشگر بزرگ قابل استفاده است و با توجه به قاب و پوشش پشتی که دارد می توان آن را بر روی میز گذاشت و به تصویر در حال پخش نگاه کرد.

منابع مطلع می گویند ممکن است مایکروسافت این نمایشگر را به گونه ای طراحی کند که از دو یا سه قسمت تا شود و بتوان به این طریق آن را کوچک تر کرد و به طور کامل در جیب جای داد. همچنین ممکن است هر یک از بخش های این نمایشگر بتوانند محتوای متفاوتی را نمایش دهند. هر چند در این زمینه هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست.

نکته جالب این است که مایکروسافت این اختراع را در اکتبر سال ۲۰۱۴ به ثبت رسانده، اما هنوز محصولی را بر این مبنا طراحی و عرضه نکرده است.

فردی که این اختراع را به ثبت رسانده کبر صدیقی نام دارد که قبلا برخی اجزای تبلت مایکروسافت مانند دوربین تبلت سرفیس و ... را اختراع کرده بود. ممکن است گوشی سرفیس مایکروسافت امسال روانه بازار شود، اما این شرکت در مورد ویژگی های آن سکوت کرده است.