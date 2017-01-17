پوشش آنلاین کنسرت های بین المللی/ دو اجرا را آف لاین ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش آنلاین کنسرتهای سیودومین جشنواره موسیقی فجر روز دوشنبه ۲۷ دی در چهارمین روز این جشنواره هم پیگیری شد که بر این اساس کنسرتهای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی علیرضا افتخاری، ارکستر «نیلپر»، «خنیاگران مهر»، گروه «آزار» از ارمنستان و ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی به صورت آنلاین از طریق سامانه «حام» پخش شد. همچنین اجرای گروههای «آن» و گروه «لوتوس» به صورت آفلاین در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.
پخش آنلاین کنسرتهای سیودومین جشنواره موسیقی فجر سهشنبه ۲۸ دی هم ادامه پیدا می کند که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته امشب دو اجرا در تالار وحدت به صورت آنلاین برای علاقهمندان در سراسر ایران پخش میشود و چهار اجرا هم به صورت آفلاین روی سامانه «حام» بارگذاری خواهد شد.
امشب علاقهمندان به موسیقی میتوانند دو اجرای مهم در بخش بینالملل را به صورت آنلاین مشاهده کنند. کنسرت گروه «دکوئنده دل مورائو» از اسپانیا و «گیوم پره» از فرانسه دو اجرای مهم در بخش بینالملل هستند که امشب در تالار وحدت برگزار میشوند. اجرای گروه اسپانیایی ساعت ۱۸:۳۰ و اجرای گروه فرانسوی ساعت ۲۱:۳۰ آغاز میشوند.
همچنین اجرای گروههای آنسامبل پرکاشن تهران، برگزیدگان جشنواره جوان، عیسی غفاری و گروه آهنگ هم به صورت آفلاین در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد. برنامههای آفلاین کمتر از ۲۴ ساعت پس از اتمام اجرا روی سامانه حام بارگذاری خواهد شد.
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