کشف ۹۷ درصدی جرائم فضای مجازی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمالی صبح امروز در بازدید مسئولان ایلام از پلیس فتای استان اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۷ درصد از پرونده های ارجاعی به پلیس فتا کشف و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه مابقی پرونده های کشف نشده مربوط به سایر استان ها هستند، عنوان داشت: خوشبختانه پلیس فتا مصمم است با تلاش مضاعف اعتماد شهروندان را جلب نماید.

این مسئول انتظامی پیشگیری از جرم را از اولویت های پلیس فتا دانست و تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در اتی آموزش های همگانی برای تمامی مدارس، دانشگاه ها، ادارات و مساجد در سطح استان انجام می گیرد.

سرهنگ جمالی پشتیبانی فنی از سایر پلیس های تخصصی را از دیگر وظایف پلیس عنوان کرد و گفت: کشف فنی جرائم از ویزگی های بارز این پلیس در سطح استان است.

این مسئول انتظامی از اعلام آمادگی برای برگزاری کلاس های آموزش همگانی در سطح استان خبر داد و گفت: پلیس فتا با کادری مجرب برنامه های خود را با رویکرد کاهش جرایم سایبری و اگاه سازی جامعه تدوین کرده است.