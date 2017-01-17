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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

رئیس پلیس فتا استان ایلام خبر داد:

کشف ۹۷ درصدی جرائم فضای مجازی در ایلام

کشف ۹۷ درصدی جرائم فضای مجازی در ایلام

ایلام-رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان ایلام از کشف ۹۷ درصدی جرائم فضای مجازی در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمالی صبح امروز در بازدید مسئولان ایلام از پلیس فتای استان اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۷ درصد از پرونده های ارجاعی به پلیس فتا کشف و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه مابقی پرونده های کشف نشده مربوط به سایر استان ها هستند، عنوان داشت: خوشبختانه پلیس فتا مصمم است با تلاش مضاعف اعتماد شهروندان را جلب نماید.

این مسئول انتظامی پیشگیری از جرم را از اولویت های پلیس فتا دانست و تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در اتی آموزش های همگانی برای تمامی مدارس، دانشگاه ها، ادارات و مساجد در سطح استان انجام می گیرد.

سرهنگ جمالی پشتیبانی فنی از سایر پلیس های تخصصی را از دیگر وظایف پلیس عنوان کرد و گفت: کشف فنی جرائم از ویزگی های بارز این پلیس در سطح استان است.

این مسئول انتظامی از اعلام آمادگی برای برگزاری کلاس های آموزش همگانی در سطح استان خبر داد و گفت: پلیس فتا با کادری مجرب برنامه های خود را با رویکرد کاهش جرایم سایبری و اگاه سازی جامعه تدوین کرده است.

کد مطلب 3879500

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