به گزارش خبرنگار مهر، کرم علی قندالی صبح سه شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور عشایری کشور در سخنانی با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری جمعیت عشایر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در قالب ۲۱۳ هزار خانوار است اظهار داشت: به لحاظ شاخص جمعیتی نیز عشایر ۱.۸ درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

۳۵ درصد صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می شود

وی بیان کرد: عشایر با این جمعیت در حوزه اقتصاد نقش فوق العاده برجسته ای دارند گفت: حدود ۲۵ درصد تولید مواد پروتئینی به خصوص گوشت قرمز با حجم بالغ بر ۱۹۰ هزار تن مربوط به تولیدات عشایر است.

رئیس سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد صنایع دستی کشور نیز توسط عشایر تولید می شود گفت: در حوزه های دیگر مانند زراعی، باغی و ... عشایر نقش بسیار مهمی دارند.

قندالی با بیان اینکه آخرین ارقام نشان می دهد که سالانه ۵.۷ میلیون تن تولید جامعه عشایری در بخش های مختلف است گفت: ما هر چادر عشایری را به عنوان یک کارگاه تولیدی و خواستگاه فرهنگی و پدافندی تعبیر می کنیم.

وی با اشاره به اینکه وضعیت عشایر در حوزه شاخص انسانی خیلی مطلوب نیست بیان داشت: در شاخص های فرهنگی و بهداشتی عشایر وضعیت خیلی مناسبی نداریم.

چالش در حوزه فرهنگ عشایر

رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت حداقل ۹۸ درصد عشایر تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند گفت: اما در حوزه بهداشت هنوز ما با چالش هایی مواجه هستیم که باید رفع شوند.

قندالی با تاکید بر اینکه متاسفانه حوزه فرهنگی نیز شاخص ها در بین عشایر بسیار پایین است و این امر یک چالش جدی محسوب می شود ادامه داد: در حوزه شاخص آموزش رسمی خوشبختانه افراد لازم التعلیم بالای ۹۵ درصد از سواد برخوردار هستند اما در مقاطع دیگر مانند راهنمایی و متوسطه مشکلات وجود دارد و بنابراین در جلسه شورای عالی عشایر سه طرح موثر را در دستور کار قرار دادیم.

وی این سه طرح را شامل طرح ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت، طرح ویژه بهداشتی و درمانی و طرح فرهنگی و مذهبی عنوان کرد و گفت: این طرح ها مصوب و به دستکاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.

شاخص بیمه اجتماعی عشایر به ۸۰ درصد می رسد

رئیس سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه با اجرای این طرح ها بخش زیادی از این خلع ها جبران می شود گفت: خوشبختانه با نگرش خوب دولت به جامعه عشایری طی سال گذشته از محل اعتبارات مدیریت بحران ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود چهار درصد و با ضمانت زنجیره ای برای عشایر اختصاص پیدا کرد.

قندالی با بیان اینکه ۷۰ درصد این تسهیلات تخصیص پیدا کرده است و بقیه آن نیز تا پایان سالجاری جذب می شود گفت: در این راستا امسال ۱۵۰ میلیارد تومان برای عشایر اختصاص پیدا کرده که بعد از طی مراحل قانونی این تسهیلات پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه همچنین از محل صندوق توسعه ملی از محل بند«ب» ماده ۵۲ طرح الحاق دو طی دو سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح زنجیره تولید عشایر هزینه کردیم گفت: همچنین در قالب طرح بیمه دولت به مجلس نیز بحث مناطق عشایری با اولویت مطرح شده که امیدواریم از این محل نیز تسهیلات با سود سه درصد برای توانمند سازی عشایر در حوزه های مختلف استفاده کنیم.

رئیس سازمان امور عشایری کشور با اشاره به بیمه عشایر نیز بیان داشت: در این زمینه نیز دو بیمه دام عشایر و اجتماعی به عشایر پرداخت می شود که در حوزه بیمه عشایری حدود ۵۰ درصد عشایر تحت پوشش قرار گرفتند که امیدواریم بتوانیم آن را به ۸۰ درصد برسانیم.