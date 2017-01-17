جرم گیری برای سفید شدن دندان ها نیست/ مراقب «پلاک میکروبی» باشید

دکتر کیوان ساعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عدم رعایت بهداشت دهان و دندان باعث ایجاد جرم دندانی و بیماری های دهان می شود و مشکلات ناشی از آن تاثیر بسیاری بر کیفیت زندگی افراد گذاشته و می تواند آنها را دچار گرفتاری و ناراحتی های زیادی کند و درمان آن نیز معمولا نیازمند هزینه های سنگین است.

وی ادامه داد: اگر جرم دندان برطرف نشود، به مرور به بافت‌های عمقی لثه نفوذ کرده و در نهایت منجر به تحلیل لثه و از بین رفتن زیبایی دندان ها می شود.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی افزود: پیشگیری از جرم دندان و داشتن اطلاعات در مورد عامل ایجاد جرم دندانی می تواند بسیار موثر باشد.

ساعتی گفت: در محیط دهان، میکروارگانیسم های مختلفی وجود دارد. پس از صرف هر وعده غذایی، این میکروارگانیسم ها همراه با مواد قندی روی سطح دندان تجمع می کنند و باعث تشکیل لایه ای چسبنده و بی رنگ به نام «پلاک میکروبی» می شود که به راحتی و با استفاده از مسواک و نخ دندان برداشته می شود.

وی افزود: در صورتی که پلاک میکروبی به مدت طولانی روی سطح دندان باقی بماند، تبدیل به لایه ای سخت با رنگ زرد قهوه ای به نام جرم دندانی می شود.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، تاکید کرد: در صورت عدم پیگیری و درمان، لثه و استخوان اطراف دندان تحلیل می رود و در نهایت باعث لقی و از دست رفتن دندان می شود.

وی گفت: خیلی اوقات می‌شنویم که فرد می‌گوید دندانم سالم بود، ولی لق شد و افتاد که این موضوع مربوط به بافت نگهدارنده اطراف دندان می شود که جرم، آن را از بین برده است. بنابراین بهتر است افراد با مشاهده علایمی مانند التهاب و خونریزی لثه، به دندانپزشک مراجعه کنند.

ساعتی توضیح داد: دندانپزشک ابتدا به بررسی های کلینیکی و رادیوگرافی می پردازد و در صورتی که بیماری در مراحل اولیه باشد، جرم گیری را توصیه می کند.

وی افزود: جرم در دهان به علل مختلف بوجود می آید که با رعایت بهداشت مناسب قابل پیش گیری است، اما چنانچه به دلایل مختلف بوجود آید حتما باید برداشته شود تا لثه ها به حالت نرمال و سالم خود برگردند.

به گفته ساعتی، بوی بد، خونریزی و التهاب لثه ها و تمیز نکردن بین دندان ها از مشکلات عدم جرم گیری به موقع دندان هاست.

دبیر انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، افزود: لایه جرم دندانی، دندان را از تحریک های سرما و گرما حفظ می کند. با برداشتن جرم ها، دندان در معرض سرما و گرما قرار می گیرد و به طور موقت دچار حساسیت دندان می شود.

وی با عنوان این مطلب که این حساسیت گذراست و پس از مدت کوتاهی از بین می رود، افزود: استفاده از خمیردندان ضدحساسیت می تواند به رفع سریع تر حساسیت پس از جرم گیری کمک کند.

ساعتی در مورد جرم گیری دو نکته را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی اینکه این درمان در سال بیش از دو بار در بازه زمانی ۶ ماهه بیشتر نباید انجام شود و دوم اینکه این درمان روشی برای سفید کردن دندان ها نیست.

وی ادامه داد: با این تصور که برای سفید شدن دندان ها هر ماه جرم گیری شود متاسفانه اشتباه است و انجام این روش در کمتر از ۶ ماه باعث حساسیت و آسیب به دندان ها می شود. البته در موارد ناراحتی های لثه ای باید زیر نظر دندانپزشک این موارد درمان شود و از نظر زمان سالی یکبار با نظر دندانپزشک توصیه می شود.