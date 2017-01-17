صنایع دستی الزام اولیه توسعه گردشگری فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت در طراحی صنایع دستی و هنرهای سنتی، گفت: صنعت گردشگری امروز دارای جایگاه بسیار مهم و ویژه ای در اقتصاد کشورهای مختلف است که خوشخبتانه استان فارس نیز دارای پتانسیل های بزرگی در این بخش است.

وی ادامه داد: برای رشد و توسعه صنعت گردشگری در استان فارس نیازمندی هایی لازم است که در این راستا توجه به صنایع دستی از الزامات این صنعت است.

معاون اقتصادی استاندار فارس با اشاره به اینکه یکی از محوزهای مهم اقتصادی مقاومتی نیز مباحث صنایع دستی است، گفت: در موضوع اقتصادی مقاومتی نیز باید توجه ویژه ای به وضعیت صنایع دستی شود که در استان فارس خوشبختانه ۱۱۷ مورد از ۲۰۰ فعالیت این بخش فعال است.

رحمانی افزود: متاسفانه در بخش صادرات غیر نفتی نیز طی سال های گذشته توجه اندکی صنایع دستی فارس شده در حالیکه می تواند ارز آوری و ارزش افزوده بسیار مناسبی را برای استان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری از جمله بخش هایی است که با سرمایه گذاری اندک بیشتری بهره را می دهد یادآور شد: امروز که استان فارس به دلیل وجود خشکسالی قادر به افزایش و یا حفظ اشتغال در بخش کشاورزی نیست، توسعه صنعت گردشگری و به خصوص صنایع دستی بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار فارس با بیان اینکه رفع مشکلات کشاورزان نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تغییررویکرد بهره وری از جمله توسعه کشت گلخانه ای، کشت محصولات کم آب بر و.... از جمله برنامه های رفع مشکلات کشاورزان است.

رحمانی ادامه داد: صنایع استان نیز از گذشته با مشکلاتی مواجه بوده که امروز در تلاشیم با برگزاری کارگروه رفع موانع تولید این صنایع نیز فعال شوند.

وی تصریح کرد: ۷۵۰ واحد تاکنون بررسی شدند که مشکلات ۵۰ درصد آنها به طور کامل رفع و مابقی در حال پیگیری است و همچنین تاکنون بیش از ۵۲۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و.. از منابع حمایتی پرداخت شده است.