برق متروی کرج توسط شرکت توزیع البرز قطع نشده است

ناصر اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برق متروی کرج - تهران را شرکت توزیع برق استان البرز قطع نکرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه متروی کرج پست برق جداگانه ای دارد، گفت: برق متروی کرج - تهران از انشعاب شرکت توزیع برق استان تهران تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز برخی از رسانه ها خبری مبنی بر قطعی برق متروی کرج - تهران توسط شرکت توزیع برق استان البرز منتشر کردند در اخبار آمده بود، شرکت برق منطقه ای استان البرز برای چندمین بار اقدام به قطع برق پایانه مهرشهر، مرکز کنترل، ایستگاه ها و تاسیسات خط پنج مترو کرده است.