۴۰ درصد روستاهای استان یزد با کمبود آب مواجه هستند

محمد فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خشکسالی بر منابع آبی روستاهای استان یزد به شدت تاثیرگذار بوده و سبب خشکیدگی بسیاری از قنات‌ها، چاه‌ها و چشمه‌ها شده است.

وی بیان کرد: این امر سبب شده تا بیش از ۴۰ درصد روستاهای استان یزد با کمبود آب به صورت جدی مواجه باشند.

فاتحی عنوان کرد: بر این اساس بیش از ۳۰۰ روستای استان یزد با جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر با مشکل کم‌آبی و بی‌آبی روبرو هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد با بیان اینکه آبرسانی به بسیاری از روستاهای استان یزد با تانکر و به صورت سیار انجام می‌شود،‌ افزود: در شش ماه نخست امسال ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب از طریق آبرسانی سیار در سطح روستاهای استان یزد توزیع شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود ۶۸۰ روستا در استان یزد دارای سکنه هستند که بیش از ۴۰ درصد آنها با بحران جدی خشکسالی و نبود آب مواجهند.