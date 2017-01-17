خبرگزاری فارس نوشت: وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان میآید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر میرسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!
ماجرا از جایی آغاز میشود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه میشود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام میدهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها میدهد و به این ترتیب ۲۰ نفر از آنها و به تبع آنها خانوادههایشان وارد پروژهای میشوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمیشود و به آنها گفته میشود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمیشود بنابراین پول، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا میشود و پولی به حسابها واریز نمیشود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چکهایی است که صادر میشود.
پروژهای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژهها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمشهای گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمشهای گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست میتواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژهای که گفته میشد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژهای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار میگیرد!
در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته میشد حدود ۳ تا ۶ میلیارد تومان بود که با آورده حدود ۷ میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.
اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش میرود همکاریها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا میکند و این افراد ۷ میلیارد تومان را به عنوان سرمایهگذار در اختیار این پروژه قرار میدهند و ۱۳ فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده میشود، تا موضوع برجام پیش میآید و هاشمی و خانوادهاش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایهگذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایهگذاران و شرکای داخلی خود نشان نمیدهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها ۷ میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش میکند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه میشود، و در نهایت این افراد تصمیم میگیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.
و از این زمان کش و قوسها و جدالها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز میشود آن هم به خاطر حضور در پروژهای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایتهای متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت میگیرد دادگاه سه حکم را برای ۳ میلیارد تومان به نفع آنها صادر میکند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر میشود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!
گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست نیز بیکار ننشستهاند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.
در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چکهای پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چکها را مطرح میکند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده و از الجزایر نیز شاهد وارد کردهاند!
نکته دیگر مکان مبادله پولها میان سرمایهگذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام میشده است و یا در دفتر همسر ابتکار!
آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجالها، تهدیدها، شکایتها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کردهاند، پروژهای که گمان میکردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا میشود.
هم اکنون یکی از این پروندهها که در تاریخ ۲ آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پروندهها نیز قرار است ۴ بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانوادهاش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی میتوانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه ۷ میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!
نظر شما