به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل سعیدی با بیان اینکه قبل از حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید شرایط فرهنگی این فضاها را اصلاح کرد، گفت: زمینه سازی برای حضور زنان در ورزشگاه نیازمند اقدامات فرهنگی مستمر است و نمی‌توان برحسب اظهار نظر برخی از مربیان مبنی بر اینکه "حضور بانوان در ورزشگاه ارتقاء فرهنگی این مکان‌ها را به دنبال دارد"، رأی به چنین مهمی داد چراکه بارها آسیب‌ها و مشکلات ایجاد شده برای بانوان در استادیوم‌های ورزشی به دلیل عدم رعایت اخلاق و نزاکت برخی افراد مشاهده شده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه نباید بانوان را برای تغییر فرهنگ و اخلاق اجتماعی برخی از مردان در ورزشگاه‌ها سپربلا کرد لذا قبل از حضور آن‌ها در این مکان‌ها باید ابتدا شرایط فرهنگی لازم فراهم شود، افزود: مردم متدین ایران نمی‌توانند ناهنجاری‌های غیراخلاقی قابل پیش‌بینی در استادیوم‌های ورزشی را تحمل کنند؛ لذا باید چنین فضاهایی را اصلاح کرد.

وی با بیان اینکه باید از مسئولان فرهنگی و ورزشی که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی در این حوزه‌ها مسئولیت داشتند سوال کرد چرا تاکنون فضای فرهنگی ورزشگاه‌ها برای حضور بانوان اصلاح نشده است، اضافه کرد: بسیاری از تماشاگران آقا نیز از شرایط حاکم بر ورزشگاه‌ها گله داشته و حتی پدرانی که پسران کودک یا نوجوان‌شان را همراه دارند، به دلیل عدم رعایت اخلاقیات در حضور فرزندان خود معذب می‌شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، به خانه ملت گفت: به‌عنوان مثال زمان قرائت کلام خدا در بازی‌های تیم تراکتورسازی با حریف، برخی از طرفداران این تیم سکوت نمی‌کردند؛ اما طی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی که هیات مدیره برای تماشاگران در پیش گرفت اکنون این مهم به خوبی رعایت می‌شود.