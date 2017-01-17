دیابت نوع دو در کودکان رو به افزایش است

ریحانه برکتین در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص بیماری دیابت و راههای مبارزه با آن اظهار داشت: دیابت به دو دسته دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دستهبندی میشود.
وی اظهار داشت: در دیابت نوع یک که وابسته به انسولین است، بیماری به هیچ عنوان قابلپیشگیری و درمان نیست و ممکن است از همان بدو تولد با کودک همراه باشد یا در دوران کودکی و نوجوانی دچار علائم حاد آن شود که با بررسی و انجام آزمایش تشخیص داده میشود.
وی عدم ترشح انسولین از لوزالمعده را علت اصلی ایجاد دیابت نوع یک عنوان کرد و افزود: بهترین راه برای مبارزه با این بیماری، از بین بردن ریزفاکتورهای ایجادکننده آن به شمار میرود که یکی از آنها به مبارزه با کمبود ویتامین D و دیگری جلوگیری از ازدواج فامیلی در افرادی است که سابقه این بیماری را دارند.
بیماری دیابت عفونی و مسری نیست
برکتین با اشاره به نقش آموزش در افزایش آگاهی والدین و همچنین اولیای مدارس درباره کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، گفت: در کلاسهای آموزشی متعددی که در مدارس اجرایی شد، به معلمان تأکید شده که این نوع بیماری یک بیماری عفونی و مسری نیست و نباید به کودک بهعنوان یک بیمار خاص نگاه شود.
وی با بیان اینکه دیابت نوع یک قابلکنترل است، تصریح کرد: بهترین راه برای کنترل این بیماری، فعالیت فیزیکی و ورزش منظم، تغذیه صحیح و آموزش افراد جامعه نسبت به آن است. در واقع خانوادهها باید بدانند همانطور که نوشابه برای یک فرد مبتلا به دیابت مضر است، برای همه افراد جامعه نیز گزینه نامناسبی بوده و بهتر است از آن پرهیز شود.
اجرای موفقیتآمیز طرح آموزشی دیابت در مدارس و دانشآموزان
این متخصص کودکان و نوزادان با اشاره به طرح آموزشی مدارس و دانشآموزان در مورد دیابت نوع یک، گفت: در این طرح اولیای مدارس ضمن آشنایی با این نوع از دیابت، روشهای مواجهه با فرد مبتلا به دیابت نوع یک که بهطور ناگهانی دچار افت قند خون شده را میآموزند و با علائم قند خون بالا آشنا میشوند.
وی با بیان اینکه دیابت نوع دو وابسته به انسولین است که امروزه گروه سنی بالای ۲۰ سال را درگیر میکند، ادامه داد: مبتلایان به این نوع دیابت انسولین دارند اما به دلایلی عملکرد انسولین در آنها خوب نیست.
چاقی، زمینهساز ابتلا به دیابت نوع دو
برکتین چاقی را زمینهساز ابتلا به دیابت نوع دو عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیماری دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان به علت افزایش چاقی در حال افزایش است و این مسئله ضرورت غربالگری کودکان چاق را دوچندان میکند.
وی گفت: در طرح غربالگری کودکان چاق مورد آزمایش قرار گرفته و ریزفاکتورهای زمینهساز دیابت در آنها مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تشخیص برخی فاکتورها آموزشهای لازم به آنها و خانواده این افراد در زمینه تغذیه و رژیمدرمانی، تحرک و ورزش انجام میشود.
این متخصص کودکان، نقش خانواده را در ابتلا به چاقی مؤثر دانست و گفت: بسیاری از خانوادهها تصور میکنند که بهتر است کودک در سنین چهار یا پنج سالگی وزن زیادی داشته باشد تا در بزرگسالی دچار مشکل نشود درحالیکه همین افزایش وزن آنهم در این سن کنترل بسیاری از بیماریها را در سنین ۷ تا ۱۰ سالگی دشوار کرده و موجب بروز دیابت در این افراد میشود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی مناسب، بیان کرد: عدم احساس نیاز خانوادهها به انجام ورزش و تحرک بدنی بهویژه در دختران موجب اضافهوزن و در نهایت چاقی آنان شده که زمینه را برای ایجاد دیابت فراهم میکند. در کنار آن، مصرف فستفودها، غذاهای چرب، آبمیوههای صنعتی و شکلات نیز از روشهای نادرست تغذیهای است که متأسفانه این روزها شاهد افزایش آن در جامعه هستیم.
برکتین با اشاره به بحث آموزش و ترویج فعالیت بدنی و رژیم غذایی سالم، ادامه داد: در کنار غربالگری کودکان چاق، با ترویج غذاهای سالم و مفید و افزایش تحرک بدنی میتوان از ابتلای بسیاری از کودکان به چاقی و در نهایت دیابت جلوگیری کرد.
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