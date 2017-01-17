چهارمین گزارش وزارت خارجه از روند اجرای برجام به مجلس رسید

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دریافت چهارمین گزارش وزارت امور خارجه درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد و گفت: این گزارش امروز توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دریافت شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره یک قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، وزارت خارجه باید از زمان اجرای برجام هر سه ماه یکبار گزارشی از روند اجرای توافق هسته ای به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد که سه گزارش قبلی تقریبا در زمان مقرر ارائه شد و گزارش چهارم نیز امروز دریافت شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به تعطیلات دو هفته ای مجلس و حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، پس از بازگشایی مجلس در دهم بهمن ماه، بررسی گزارش چهارم وزارت امور خارجه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار می گیرد.

نقوی حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز باید هر ۶ ماه یکبار گزارشی از روند اجرای برجام به صحن مجلس ارائه دهد، تدوین گزارش ۶ ماهه دوم اجرای برجام آغاز شده که در این رابطه حدود یک ماه پیش از فردو بازدید کردیم و بعد از این نیز علاوه بر بررسی محتوای گزارش سه ماهه چهارم وزارت خارجه، بازدید از سایر تاسیسات هسته ای در صورت لزوم و نیز دریافت گزارش کارشناسی دستگاه های اجرایی، اقتصادی و امنیتی در دستور کار خواهد بود تا در اولین فرصت دومین گزارش ۶ ماهه کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود.