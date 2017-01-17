نمایش «سبز، سپید، سرخ» در اورمیه بر روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش که به همت سازمان بسیج هنرمندان استان و با مشارکت حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا می‌شود، روایت سه خانواده ایرانی است که با بیان عشق و علاقه مردم ایران برای حضور در جمع سلحشوران «مدافعان حرم» و برخی مشکلات پیش رو، این موضوع را با روایتی متفاوت بازگو می‌کند.

رسول که خبرنگار است قصد دارد جهت پوشش خبری اتفاقات در جمع مدافعان حرم راهی سوریه شود، ولی همسر وی (ترنج) که خواهر شهید مفقود الاثر است با رفتن رسول به سوریه مخالف است و در ادامه داستان ترنج تحت تأثیر خوابی که از برادر شهیدش دیده است در یک امامزاده با شخصی قصال (طاهر) و راننده آمبولانسی که حامل پیکر پاک یکی از شهدای مدافع حرم در سوریه است همدیگر را ملاقات می‌کنند.

"سبز سپید سرخ" نوشته سید علی موسویان است که با کارگردانی پدرام رحمانی و ایفای نقش مهرداد سعادت، شبنم شلیله، احسان عارف، مونا صادقی، محمد خیرخواه و زینب غالب طی چهار روز در اورمیه اجرا می‌شود و طراحی صحنه و لباس این اثر برعهده سوسن مشاریان و انتخاب، اجرای موسیقی و طراحی و اجرای نور آن به ترتیب با هدایت موسی هدایتی و رضا محمد خانی صورت می‌گیرد.

«سبز، سپید، سرخ» نخستین تجربه آذربایجان غربی در عرصه هنرهای نمایشی است که با موضوع مدافعان حرم اجرا می‌شود.