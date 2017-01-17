معاون راهداری کشور از راهدارخانه های همدان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن‌نیا پیش از ظهر سه شنبه شبکه راهها، تجهیزات و ماشین آلات حوزه راه های استحفاظی استان همدان، گردنه اسد آباد و راهدارخانه ها را مورد بازدید و بررسی قرار داد.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با طی مسیر همدان به سمت بیجار و محور همدان قزوین مشخصات راه های این محور را بررسی و در راستای حفظ راه ها، افزایش ایمنی، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد سیستم روشنایی مناسب در این محور، دستوراتی صادر کرد.

حسن نیا همچنین با عبور از محور همدان قزوین و اتوبان ساوه، توصیه های لازم را برای بهسازی و ارتقا کمی و کیفی راهها این محورهای ارتباطی ارائه داد.

وی برضرورت تجهیز راهدارخانه ها در محورهای استان همدان تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی منطقه، تمهیدات عملیات راهداری و تجهیز راهدارخانه ها درحوزه راه های استان ضروری و دارای اهمیت است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ضمن کسب اطلاع از چگونگی اجرای مراحل انتقال زیرساخت‌های ابنیه فنی، ماشین آلات و ساختمان های اداری فعالیت تلاشگران عرصه راهداری و حمل‌ونقل استان را چشمگیرخواند.

مدیرکل ماشین آلات و مدیریت بحران ستاد مرکزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز طی بازدید از محور همدان ملایر، شبکه راه ها، تجهیزات راهدارخانه ها و ماشین آلات این شهرستان را مورد بازدید قرار داد.

علی ناوی ضمن بررسی وضعیت راهدارخانه های موجود و ارائه توصیه های لازم در زمینه تجهیزات راهدارخانه ها، در خصوص ضرورت ایجاد یک واحد راهدارخانه در محور ملایر، نهاوند دستورات لازم را برای احداث راهدارخانه در این مسیر صادرکرد.

وی در ادامه از محور همدان کرمانشاه و شبکه راهی گردنه اسد آباد بازدید و تجهیزات و ماشین آلات موجود در راهدارخانه های این محور را نیز مورد برررسی قرار داد.